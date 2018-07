“Viviamo il giardino” al Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino | estate tra ecologia e

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Inizierà il 15 luglio il ciclo di eventi dal titolo “Viviamo il giardino” presso il Centro di Educazione Ambientale di interesse regionaledei(PE). Per l’occasione, ilbotanico loretese si trasformerà in un grande laboratorio per conoscere i segreti delle piante affrontando svariati argomenti die botanica. Le lezioni e le visite guidate, aperte a gruppi, famiglie e bambini, si svolgeranno nei vari ambienti del. Come primo evento, il 15 luglio, ci saranno lezioni dedicate al microclima del giardino e ai suoi aspetti scientifici e funzionali. Il 21 luglio lezioni dedicate agli alberi e arbusti anti-inquinamento per conoscerne le principali caratteristiche botaniche e il processo di mitigazione di polveri sottili e gas nocivi. L’11 agosto ci saranno lezioni dedicate all’ombra degli alberi per conoscerne ...