Vitiligine | cause scatenanti e cura della pelle in estate

(Di lunedì 9 luglio 2018) Laè una patologia che colpisce lae che d’può causare moltissimi problemi. Conosciuta anche con il nome di leucoderma, questa malattia si presenta quando nell’epidermide i melanociti, che hanno il compito di conferire i pigmenti, muoiono a causamancata produzione di melanina. Si formano dunque delle aree di colore più chiaro rispetto al naturale tono. Lacolpisce soprattuto mani, viso, piedi, gomiti e ginocchia, ma anche torso e schiena. Non si tratta di una patologia grave né contagiosa, nonostante ciò il più delle volte chi ne soffre si trova ad affrontare gravi problemi psicologici, causati dalla vergogna e dal senso di inadeguatezza. La difficoltà di amarsi e di mostrarsi in pubblico a causa delle macchie chiare aumenta nel periodo estivo. Con l’arrivo dei mesi caldi si mette in mostra il proprio corpo e chi ...