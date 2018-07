Vitalizi | Di Maio | questa settimana li aboliamo alla Camera | poi al Senato

Le promesse di Di Maio : subito reddito di cittadinanza e taglio pensioni d'oro e Vitalizi : Ma noi - ha spiegato il vicepremier - siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che avverrà sui tavoli dell'economia'. L'abolizione ...

Il manifesto di Boeri non piace al governo. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai Vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

Inps - Di Maio : “Servono più migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Su Vitalizi e pensioni d’oro lavoriamo bene” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

Di Maio : “Boeri? Lavoreremo bene su Vitalizi e pensioni d’oro” : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Quando avremo finito con i vitalizi Lavoreremo sulle pensioni d’oro che il presidente chiama pensioni di privilegio: sono sicuro che finché il legislativo farà il legislativo, l’esecutivo l’esecutivo e l’Inps farà l’Inps andremo tutti d’accordo”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla relazione annuale dell’Inps ...

Taglio dei Vitalizi - presentata la delibera - Di Maio : 'Sono privilegi rubati' : 2 Il 28 giugno 2018 Roberto Fico, attuale presidente della camera, ha presento una delibera [VIDEO]molto cara al Movimento 5 stelle, quella dei tagli ai vitalizi. Nel merito, il presidente Roberto Fico ha affermato che si trattera' di un Taglio che interessera' ben 1.338 assegni. Ben 1.338 ex parlamentari su 1.405 saranno toccati da tale provvedimento il primo novembre 2018 se passera' alla Camera tra il 9 e il 13 luglio 2018. Per ...

Vitalizi - Di Maio spaventa gli ex parlamentari : "Ve li togliamo anche se piangete" : Sale la tensione, come prevedibile, sul tema Vitalizi. "Oggi ho letto un articolo divertentissimo sul Corriere della sera. Raccoglie le lamentele di alcuni ex parlamentari a cui toglieremo i Vitalizi ...

Vitalizi - sondaggio M5s : “Casta” batte Fico/ Falomi : “Logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario” : Vitalizi, Di Maio: “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. M5s lancia sondaggio: “State con Fico o con la Casta?”. La Rete premia gli ex parlamentari e il post su Facebook sparisce(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:48:00 GMT)