Violenze a Forteto | scarcerato per ora Rodolfo Fiesoli | sentenza Cassazione non

(Di lunedì 9 luglio 2018)non del tutto definitiva e per questo l’imputato, 77 anni, il ‘guru’ fondatore della comunità Ilper minori disagiati a Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze, finita al centro di una vicenda di maltrattamenti esessuali, è stato. Il verdetto delladel 22 dicembre 2017, che pure lo condannava a scontare la pena residua di 14 anni, 8 mesi e 17 giorni (su 15 anni e 10 mesi), non è da considerarsi definitivo: ci sono annullamenti di alcune parti che fanno diancora un imputato e quindi può aspettare fuori i futuri giudizi. Ma la decisione – da codice di procedura – ha scatenato le reazioni di esponenti politici di tutti gli schieramenti. La decisione è del 5 luglio ed è stata presa dalla I sezione su un ricorso fatto dai difensori, gli avvocati Oliviero Mazza e Lorenzo Zilletti. ...