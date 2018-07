Violento nubifragio e grandine sul Veneziano | Riviera e Miranese restano al buio | alberi

Violento nubifragio e tromba d'aria : danni e strade bloccate : Un Violento temporale con fortissime raffiche di ventosi è abbattuto domenica sera in provincia di Venezia. Ingenti i danni, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Ore di preoccupazione tra Dolo, Mira e...

Violento nubifragio - fiume d'acqua e fango in strada : Il maltempo ha provocato nel pomeriggio-sera di martedì disagi in val di Fassa e, in particolare a Moena (Trento). Non si segnalano problemi alle persone. L'acqua, rilasciata dai pendii del passo San...

Violento nubifragio in Val Sabbia - strade ridotte a fiumi di fango : Ingenti danni in Val Sabbia (Brescia) per un Violento nubifragio che si è abbattuto in zona nella mattinata di martedì. La situazione più critica si registra ad Odolo, come si vede nel video, con strade ridotte a fiumi di fango...

Maltempo : Violento nubifragio a Nord di Padova (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate: "Come ripetiamo da tempo - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giova

Maltempo : Violento nubifragio a Nord di Padova : Ci vorrà tutto il giorno e probabilmente anche parte della giornata di domani perché la situazione torni alla normalità nell’area a Nord di Padova interessata dal violento nubifragio di oggi. Una grande quantità d’acqua è caduta in poco tempo tra Villafranca, Limena, Vigodarzere, Curtarolo, Campo San Martino e Cadoneghe, provocando estesi allagamenti in campagna, interessando prati stabili nel pieno della fienagione, terreni nei ...

