Violenti temporali in Friuli Venezia Giulia

Allerta Meteo - ancora Violenti temporali al Nord : attenzione ai fenomeni estremi di Giovedì 5 Luglio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma c’è una nuova allerta meteo per Violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...

Maltempo - Violenti temporali nella notte al Nord dopo la disastrosa alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Maltempo - Violentissimi temporali sulle Alpi : Moena devastata da una “bomba d’acqua e grandine” [FOTO e VIDEO LIVE] : Una violentissima bomba d’acqua e grandine ha colpito Moena nel primo pomeriggio: nella note località trentina sono caduti 80mm di pioggia e grandine, e il suolo è completamente imbiancato. La temperatura, che alle ore 14:00 era di ben +24,2°C, è crollata agli attuali +9,1°C perdendo oltre 15°C in meno di due ore a causa del nubifragio. Maltempo, “bomba d’acqua e grandine” a Moena: le immagini [VIDEO] L'articolo ...

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : Violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Maltempo al Sud - Violenti temporali nella notte nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia [LIVE] : Maltempo – violenti temporali stanno colpendo le zone tirreniche di Calabria e Sicilia nella notte: sono in atto nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini. A Cefalù, sul litorale palermitano, sono caduti 13mm di pioggia. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente durante la notte e nelle prime ore del mattino tra Calabria meridionale e Sicilia orientale: dopo i fenomeni estremi che hanno colpito la Sardegna nel pomeriggio di ieri, ...

Maltempo al Sud - Violenti temporali nella notte nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia [LIVE] : Maltempo – violenti temporali stanno colpendo le zone tirreniche di Calabria e Sicilia nella notte: sono in atto nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini. A Cefalù, sul litorale palermitano, sono caduti 13mm di pioggia. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente durante la notte e nelle prime ore del mattino tra Calabria meridionale e Sicilia orientale: dopo i fenomeni estremi che hanno colpito la Sardegna nel pomeriggio di ieri, ...

Maltempo - Violentissimi temporali in Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - situazione drammatica a Pirri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

22 Giugno 2018 Violenti temporali in Adriatico : Una giornata quella del 22 Giugno 2018 che ha visto uno spiccato maltempo in diversi settori adriatici e del Nord Italia, a seguito dell’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura...

Allerta Meteo - Violenti temporali al Centro/Sud : l’Estate è un miraggio - rischio tornado e bombe d’acqua nel pomeriggio : 1/6 ...

Maltempo al Sud - Violenti temporali in Calabria e Sicilia : bombe d’acqua e tempeste di fulmini - tante criticità [LIVE] : 1/17 ...

Maltempo al Sud - Violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Violenti temporali in Romandia - Losanna particolarmente toccata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo : primavera sconvolta da nubifragi - bombe d’acqua - grandinate - trombe d’aria e Violenti temporali : E’ caduto il 21% di pioggia in piu’ in una primavera sconvolta da nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima in una stagione anomala che ha provocato nei campi danni per mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac Cnr. L’andamento anomalo di quest’anno conferma ...