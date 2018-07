Verona | sindaco Sboarina | ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente 5

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La presenza di investitori sul territorio è fondamentale ma non accettiamo che ci dicano cosa fare, piuttosto che collaborino alla realizzazione del nostro progetto di sviluppo della città, quello che ci hanno chiesto i veronesi. Il prossimo anno sarà dedicato a far cres

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Trasparenza. Il Comune di Verona nell’ultimo anno ha aderito ad Avviso Pubblico e ha firmato il protocollo per la legalità. È stata avviata una gestione trasparente a partire dalle piccole cose, mettendo a disposizione di tutti gli amministratori atti e documenti. Palazzo

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Avviato l’utilizzo dei fondi dell’Art Bonus per l’Arena, ben 14 milioni di euro. In pochi mesi è stata portata in città l’adunata dei Carabinieri 2018 e Verona è candidata per l’adunata degli Alpini del 2020. I mercatini di Natale del 2017 hanno registrato 4 milioni di pr

Verona : sindaco Sboarina - ad un anno dal via è partita la città che avevo in mente : Verona, 9 lug. (AdnKronos) - “Esattamente l’8 luglio 2017 si è insediata la nuova giunta comunale. Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro fatto in questi mesi perché abbiamo messo le fondamenta per la realizzazione della città che abbiamo in mente e che nel 2017 i veronesi hanno votato. Non sono i

Verona : sindaco incontra veronesi eletti in Regione - via libera al tavolo operativo (2) : (AdnKronos) - “L’auspicio è che diventi davvero uno strumento efficace e soprattutto operativo, per potare a casa risultati concreti su temi strategici e di rilievo per Verona. Sono convinto che, al di là delle diverse appartenenze partitiche, si possa creare quell’asse Verona-Venezia- Roma in cui a

Verona : sindaco incontra veronesi eletti in Regione - via libera al tavolo operativo : Verona, 2 lug. (AdnKronos) - Diventa sempre più concreta l’idea di un tavolo permanente che riunisca sindaco, Federico Sboarina parlamentari veronesi e rappresentanti scaligeri in Regione, in cui trattare temi condivisi per la crescita della città. Dopo l’ok degli onorevoli, incontrati nelle scorse

Rom : sindaco Verona - Salvini fa bene a porre questioni di sicurezza : Verona, 20 giu. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Interno fa bene a porre questioni che riguardano la sicurezza dei territori, anche riguardo alla permanenza di Rom e Sinti, e a vigilare su come vengono spesi i soldi pubblici nell'assistenza di chi ne abbia eventualmente diritto. Allo stesso modo, inv

Vicenza : sindaco Verona - complimenti al neo sindaco Rucco : Verona, 11 giu. (AdnKronos) - “Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal neo sindaco di Vicenza Francesco Rucco, eletto ieri al primo turno alla guida della sua città. Un traguardo importante che, se da una parte consolida il riconoscimento elettorale riscontrato a livello nazional

Verona : poliziotti aggrediti - sindaco e ministro Fontana in visita agli agenti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La visita di oggi è un segnale di solidarietà e di vicinanza alle nostre Forze dell’ordine – ha spiegato il ministro Fontana –. Per prima cosa ci siamo voluti sincerare delle condizioni di salute degli agenti. E’ nostra intenzione mettere in campo tutti gli strumenti di

Verona : poliziotti aggrediti - sindaco e ministro Fontana in visita agli agenti : Verona, 8 giu. (AdnKronos) - Oggi pomeriggio il sindaco di Verona Federico Sboarina e il vicesindaco e ministro Lorenzo Fontana sono andati in Questura a portare la loro solidarietà al Corpo di Polizia e agli agenti feriti nel corso dell’aggressione di ieri in via Galilei a Porto San Pancrazio. Un c

Lorenzo Fontana alla Famiglia : ex vicesindaco di Verona - è lo stratega di Salvini : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona, è stato nominato vicesindaco, con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

Lorenzo Fontana alla Famiglia : ex vicesindaco di Verona - è lo stratega di Salvini : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona, è stato nominato vicesindaco, con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) - “La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di inter

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) – ‘La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di intervenire con forza per tutelare tutti i cittadini, soprattutto contrastando il fenomeno dell’immigrazione clandestina e garantendo al ...