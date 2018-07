Vere protesi alle gambe al posto delle lattine : la nuova vita della piccola Maya : La bimba di otto anni, che camminava con delle protesi fatte di lattine costruite dal padre per permetterle di muo Vere dei passi e non strisciare, ora ha avuto finalmente Vere protesti che le permetteranno di muoversi da sola.Continua a leggere

Grazie alle nuove protesi ( Vere ) - Maya presto camminerà : Le protesi che le hanno permesso di muoversi fino ad oggi le aveva realizzate suo padre, con due scatolette di tonno. Nata con una malformazione genetica, la stessa del padre, Maya non ha sviluppato gli arti inferiori, di fatto è cresciuta senza gambe. Oggi, Grazie all’intervento di un centro specializzato di Istanbul che si è offerto per assistere la piccola siriana di 8 anni, dopo essere venuto a conoscenza della sua storia Grazie alle ...

La meningite e la gara di solidarietà : senza braccia e gambe - ora Davide potrà aVere le protesi : Una vera e propria gara di solidarietà è scattata per Davide Bartolo Morana, il ragazzo siciliano che a causa di una meningite fulminante ha perso gambe e braccia. Coi soldi raccolti in pochissimo tempo, il venticinquenne potrà acquistare le protesi speciali che gli permetteranno di tornare a camminare a muoversi in autonomia.Continua a leggere