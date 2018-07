: Venezia:'Ghost cars', sequestro veicoli - TelevideoRai101 : Venezia:'Ghost cars', sequestro veicoli - Bigbang_ghost : RT @annatrieste: Diecimila persone hanno condiviso questa foto sui social pensando veramente che fossero i migranti in partenza dalla Libia… -

I Carabinieri eseguono un provvedimento del Tribunale di Milano per ilpreventivo di 386, del valore di circa 3 milioni di euro, intestati a una "testa di legno" e usati da criminali dediti a truffe,furti, rapine e spaccio di droga. Il prestanome è stato denunciato per "falsità ideologica continuata del pubblico ufficiale per errore determinato dall'altrui inganno". Sequestri di auto in tutta Europa, eseguiti con la collaborazione di diverse polizie straniere.(Di lunedì 9 luglio 2018)