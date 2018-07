Venezia | la polizia sospende il concerto rap | sul palco bestemmie e oscenità

Blastingnews

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il Rap divide, quello è stato ormai appurato. Succede però che le provocazioni degli artisti scatenino malcontenti anche fra gli spettatori, proprio come accaduto nella notte del 5 luglio alla sagra di Fossò, comune in provincia di. A raccontare alla stampa quanto successo ci ha pensato il sindaco del paese, Federica Boscaro, che si è così espressa raccontando gli sviluppi della sagra: 'Durante l'evento ci sono state le esibizioni di ragazzi che interpretavano il genere musicale rap, ma i linguaggi usati sono stati ritenuti irrispettosi ed inopportuni da parte di alcune persone del paese'. La prima cittadina di Fossò ha inoltre aggiunto che le esibizioni degli artisti hanno infastidito anche i bambini, per via di un linguaggio scurrile VIDEO usato dai giovani rapper che nella sagra hanno dato il meglio di loro con pezzi inediti, ma contornati dae parolacce. ...