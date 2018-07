Vela – Rai Gulp a Torbole per un servizio speciale con Nicolò Renna

Foto e trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix sVela la nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

Suburra La Serie slitta al prossimo inverno su Rai2? I palinsesti sVelano le prime novità : Possono essere davvero delle cattive notizie quelle che arrivano dai calendari Rai che, sembra, non provedono Suburra La Serie, almeno non in autunno. Quando si tratta di tv pubblica la programmazione è sempre ballerina ma dopo la pubblicazione dei primi calendari con date e orari dei programmi e delle Serie che andranno in onda il prossimo autunno tutto lascia pensare che Suburra non sarà tra questi. Alla presentazione dei palinsesti Rai lo ...

ShorTS 2018 premia 'La porta rossa' - serie riVelazione di Rai 2 : ... una delle serie televisive di maggior successo di Rai 2 , per aver portato la bellezza del capoluogo giuliano nelle case di milioni di italiani e nel mondo. A ritirare il riconoscimento il regista ...

Alberto Angela sVela come sarà la nuova edizione di Ulisse su Rai1 : Ulisse-Il piacere della scoperta il sabato sera su Rai1: la nuova sfida di Alberto Angela Alberto Angela sarà il nuovo volto del sabato sera di Rai1: la conferma è arrivata lo scorso 27 giugno durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2018/2019. La rete ammiraglia Rai, dunque, punta sulla cultura e non sull’intrattenimento, come consuetudine, per almeno per 4 sabati durante i quali Alberto Angela sfiderà Maria De ...

Nel trailer dedicato al Kingdom Hearts III Orchestra un nuovo nemico potrebbe esser stato sVelato : Un trailer a porte chiuse di Kingdom Hearts 3 è stato mostrato in seguito alla conferenza Microsoft all'E3, e in tale occasione si sarebbe potuto intravvedere un nuovo minaccioso nemico, riporta VG247.Il trailer era infatti a porte chiuse ma qualche furbetto ha ben pensato di catturare qualche immagine con il telefono, e nonostante la scarsa qualità del video, si può chiaramente vedere il ritorno di Pence e, soprattutto, un nuovo possibile ...

Netflix sVela la data d’uscita e il trailer di Disincanto - nuova serie fantasy dal creatore dei Simpson : Netflix ha annunciato la data d'uscita di Disincanto, nuova serie fantasy d'animazione creata dal "papà" dei Simpson Matt Groening, alla sua prima collaborazione con il colosso dello streaming online: la serie sarà disponibile sul catalogo a partire da venerdì 17 agosto. Insieme all'annuncio della data, Netflix ha diffuso un primo teaser trailer della serie (che potete vedere in calce all'articolo): "Avete visto il futuro in Futurama, avete ...

Caterina Balivo sVela come sarà Vieni da me su Rai1 : Vieni da me, Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai1 La Presentazione dei Palinsesti Rai per l’autunno 2018 tenutasi ieri a Milano ha decantato il ritorno di Caterina Balivo su Rai1. La conduttrice napoletana, infatti, dopo ben sei anni al timone di Detto Fatto è pronta a buttarsi in un nuovo programma nel primo pomeriggio della rete ammiraglia di Viale Mazzini, subito dopo l’ediziome del Tg1 delle 13.30. Lo show si intitolerà Vieni da me ...

SVelata la trama de La Compagnia del Cigno - la nuova serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni e Marco Bocci in onda su Rai1 : Nelle scorse settimane vi avevamo già svelato alcuni dei dettagli sulla nuova serie di Ivan Cotroneo, La Compagnia del Cigno, ma proprio ieri, durante la presentazione dei palinsesti Rai, sono andate in scena le prime immagini. Con la nuova serie la "Rai conferma la volontà di allargare ulteriormente il perimetro dei generi e di approfondire l’attualità" e, in particolare, con La Compagnia del Cigno, coming of age ideato e diretto da Ivan ...

H1Z1 : riVelata la nuova mappa Outbreak ed un nuovo trailer : Se siete appassionati di H1Z1 sarete felici di sapere che oggi Daybreak Game Company ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione PC del gioco, aggiungendo tra le altre cose anche una versione rimasterizzata di una delle mappe più amate dai fan, riporta Dualshockers.La mappa originale Z1 è stata ora rimasterizzata e rifatta in Outbreak, sebbene mantenga la maggior parte dei suoi punti di riferimento e un layout similare. Se volete dare ...

Palinsesti Rai 2018-19 - Marco Liorni : frecciatina all'azienda?/ Le riVelazioni di Elisa Isoardi sulla Clerici : Palinsesti Rai autunno 2018, diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Tour de France – SVelato il roster della Bahrain Merida : Nibali capitano : La Bahrain Merida ha ufficializzato il roster per la 105ª edizione del Tour de France Manca sempre meno all’edizione 2018 del Tour de France: il 7 luglio inizierà la 105ª Grande Boucle che partirà da una piccola isola della costa atlantica della Francia, Ile de Noirmoutier, per arrivare, il 29 luglio, sugli Champs Elysees, a Parigi. La Bahrain Merida ha ufficializzato oggi il roster che parteciperà alla grande corsa a tappe ...

WWE 2K19 : il nuovo trailer sVela Rey Mysterio come personaggio bonus per chi effettuerà il pre-order : Durante il Monday Night Raw andato in onda ieri negli USA, è stato rivelato un nuovo trailer per WWE 2K19 che annuncia il celebre Rey Mysterio come personaggio bonus per coloro che effettueranno il pre-order del gioco.come riporta Dualshockers, il trailer mostra una sfilza di superstar della WWE tra cui Daniel Bryan, The Miz, Bobby Roode, Asuka e Charlotte Flair. Possiamo vedere i vari protagonisti del filmato mentre si tolgono una maschera e ...

TV - Rai5 : “Il libro della Savana” - un vero e proprio quiz sVela le risposte a molti interrogativi : Il rinoceronte è più forte dell’elefante? Perché gli gnu camminano in fila indiana? Qual è l’unico felino che vive in branco? Perché le zebre hanno il manto a strisce? Qual è la teoria sul mutismo delle giraffe? Come in un vero e proprio quiz, il quarto episodio della serie “Il libro della Savana”, in onda lunedì 25 giugno alle 14.45 su Rai5, svela le risposte a molti interrogativi che spesso ci si pone sugli abitanti della ...

Giancarlo Magalli : «In Rai? Un buon 20% è raccomandato» : ecco cosa riVela sulle assunzioni : Salvini propone il censimento dei Rom, Di Maio di censire i raccomandati in Rai . Non ha fatto discutere come quella del ministro agli Interni, ma la proposta dell'altro vice premier ha aperto una ...