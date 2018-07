Vela – IV Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport | la Coppa AICO e la Coppa

Trophée Bailli de Suffren 2018 - la regata di barche d’epoca a Vela fa tappa a Trapani : Dal 29 Giugno – 1 Luglio il Trophée Bailli de Suffren 2018 fa tappa a Trapani per una prestigiosa regata di barche d’epoca a vela Il Trophée Bailli de Suffren, la più grande e prestigiosa regata di barche d’epoca a vela, giunta alla 17a edizione, da oggi, venerdì 29 giugno, a domenica 1 luglio farà tappa a Trapani, dopo avere toccato i porti di Saint Tropez e Porto Rotondo. In gara 9 prestigiosi yacht classici che saranno ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : inizio da favola per la 3ª tappa : inizio da favola alle regate valide per la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-44° Trofeo Optimist d’Argento: sole, cielo terso e vento perfetto per far regatare in tranquillità tutti gli oltre 500 giovanissimi timonieri presenti a Torbole da ieri fino a sabato Iniziate a Torbole, sul Garda Trentino, le regate valide per la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-per l’occasione anche Trofeo Optimist d’Argento, la ...

Vela - laser : buoni riscontri dall'ultima tappa del circuito "Italia Cup" per il CN Andora : ...il circolo di Andora è possibile frequentare corsi di Vela con istruttori federali di grande esperienza e il mio augurio è che i giovanissimi del territorio si avvicinino a questo bellisssimo sport". ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + sport : la 3ª tappa si tinge d’argento : A Torbole la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport si tinge d’argento. Dal 14 al 16 giugno edizione dei record per la regata Optimist tra le più antiche della penisola, il 44° Trofeo Optimist d’argento, organizzato dal Circolo Vela Torbole e valevole come 3^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport Finita la scuola si pensa a regatare e la prima occasione è quella offerta dal Circolo Vela Torbole per la 3^ tappa del Trofeo ...

Vela – World Cup Series : presentata oggi al Coni la tappa genovese per il biennio 2019-20 : presentata oggi al Coni la tappa di World Cup Series che per il biennio 2019-20 si terrà nel capoluogo genovese Presentato oggi nella prestigiosa Sala Giunta del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, l’evento italiano delle World Cup Series, che per la prima volta da che è nata la Coppa del Mondo di Vela, avrà luogo in Italia, a Genova per ben due anni, nell’aprile 2019 e 2020. Al tavolo rotondo con il Presidente Malagò, la Vice ...