Vela | iniziate in Polonia le regate del Campionato Europeo delle classi 49er | 49erFX | and

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) Tutti i risultatidelFX, and Nacra 17 scattate ieri Grande attività a Gdynia, in, dove ieri, poco dopo il termine deldel Mondo Laser U21, sonoledelFX, and Nacra 17. Con 92 partecipanti nella classe, 44 per le ragazze delFX e 51 nei Nacra 17, ed il livello presente in acqua, ilparte come uno degli appuntamenti più caldi dell’anno prima dei Mondiali acongiunte di Aarhus in Danimarca ad agosto. A rappresentare l’Italia ci sono neiFX Carlotta Omari con Matilda Distefano(Sirena CN Triestino/Soc Triestina), Francesca Bergamo con Alice Sinno (YC Adriaco/Marina Militare), Maria Ottavia Raggio con Jana Germani (CV La Spezia/Sirena CN Triestino), Maria Pasquali Coluzzi con Giorgia Bertuzzi (CV Sarnico/FV Malcesine) ...