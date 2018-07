Veicoli commerciali | vendite in calo anche a giugno

Volkswagen Veicoli commerciali svela il nuovo camper al Caravan Salon 2018 : Volkswagen Veicoli Commerciali ha sviluppato il concept California XXL, presentato nel 2017, e lo ha trasformato in un camper vero e proprio pronto per essere prodotto. La Casa tedesca presenterà in...

Ford e Volkswagen stanno discutendo un'alleanza per produrre insieme Veicoli commerciali : Ford e Volkswagen hanno annunciato che stanno lavorando a un'alleanza per produrre insieme veicoli commerciali. Si tratterebbe, si legge nel comunicato, di "un'alleanza strategica per rafforzare la competitività di entrambe le compagnie e soddisfare meglio i bisogni dei clienti in