Veicoli avveniristici ad alta efficienza energetica | podio per il Team H2politO alla

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ancora una volta ilsale sulShell Eco-Marathon Europe: anche quest’anno il prototipo IDRAkronos ha infatti chiuso al 2° posto la competizione, che si è svolta nello scorso fine settimana al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra tra oltre 147in rappresentanza di 27 Paesi, che propongonoadprogettati da studenti delle scuole superiori e delle Università di tutta Europa che si sfidano non sulla velocità, ma sulla capacità di progettare prototipi in grado di percorrere la maggior distanza possibile con l’equivalente di un litro di carburante o un kWh o m3 di energia. Il veicolo in gara nella categoria Prototipi a fuel cell a idrogeno, IDRAkronos, è costituito da una monoscocca autoportante in fibra di carbonio e una meccanica progettata per garantire resistenza e leggerezza, è alimentato da una Fuel-cell ad ...