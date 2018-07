Vanzina | il mito in 10 film indimenticabili

gqitalia

: “Vanzina maestro” “Vanzina mito” “Vanzina idolo” Raga’...Premesso che non ci capisco un cazzo di cinema, premesso c… - suomenpoika : “Vanzina maestro” “Vanzina mito” “Vanzina idolo” Raga’...Premesso che non ci capisco un cazzo di cinema, premesso c… - Saltuari : Addio a #CarloVanzina, un regista molto più bravo del mito che si era creato intorno a lui -

(Di lunedì 9 luglio 2018) L’ultimodi Carloè Caccia al tesoro, un omaggio a Napoli sempre all’insegna della commedia. Un genere che lui e il fratello Enrico avevano frequentato fin da piccoli, stando sul set con il padre Steno (autore dicelebri come Un americano a Roma con Alberto Sordi, Febbre da cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano o Piedone a Parigi o Piedone lo sbirro con Bud Spencer, solo per fare qualche esempio), di cui hanno poi portato avanti l’eredità diventando loro stessi dei re della commedia all’italiana. Tra le altre cose non bisogna dimenticare che è stato proprio Carloa creare il famoso sottogenere del cinepanettone. A contraddistinguere questo grande regista (che nel corso degli anni si è divertito a sperimentare, anche con il thriller) una capacità di far ridere fotografando i pregi e (soprattutto) i difetti, degli italiani. È anche ...