Valentino Rossi | parla la fidanzata Francesca Sofia Novello | So guidare le moto ma

MotoGp – Tavullia in lutto : addio ad un grandissimo tifoso di Valentino Rossi - adesso chi suonerà a festa le campane per il Dottore? : Tavullia piange un grande tifoso di Valentino Rossi: addio a Don Cesare Stefani, fan numero 1 del Dottore I tifosi di Valentino Rossi sono tantissimo: tutto il mondo ama il nove volte campione del mondo, che ancora oggi, a 39 anni suonati, riesce a regalare fortissime emozioni in MotoGp. Ci sono i tifosi speciali, quelli che fanno breccia nel cuore di molti, come Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia, che quando Valentino Rossi ...

Tour de France – Dall’assoluzione di Froome al paragone con Valentino Rossi - Nibali motivato : “anche se non vinco posso essere l’ago della bilancia” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali alla vigilia della partenza del Tour de France 2018: lo Squalo dello Stretto motivato e carico per la Grande Boucle Parte ufficialmente oggi il Tour de France 2018: il grande ciclismo torna protagonista per un nuovo appuntamento super appassionante, di tre settimane, sulle terre Francesi. Dopo la vittoria al Giro d’Italia, Chris Froome, tra polemiche e contestazioni, dopo l’assoluzione dal caso ...

Tavullia - addio a don Cesare : il parroco che suonava le campane per Valentino Rossi : Lutto per il "Dottore" e per tutto il comune marchigiano. È morto a 96 anni Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia e grandissimo tifoso del campione italiano di MotoGP: quando il numero 46 vinceva un Gran Premio suonava a festa le campane della chiesa.Continua a leggere

Amore a gonfie vele tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi : La modella Francesca Sofia Novello sulle pagine del supplemento estivo della “Gazzetta dello Sport”: “Io e Vale ci amiamo. E allora?”. Nulla da aggiungere per la modella di lingerie di 24 anni che ha stregato Valentino Rossi nel 2016 e con cui vive una bella storia lontano dai riflettori ma non dai paparazzi. “Diva e Donna” li ha pizzicati mentre salgono su un aereo privato diretto alle Baleari. Sguardo e ...

Francesca Sofia Novello / "Io e Valentino Rossi ci amiamo. La carriera? Mi stuzzica il cinema" : Francesca Sofia Novello parla della storia d'amore con Valentino Rossi al supplemento estivo della Gazzetta dello Sport. "Io e Vale ci amiamo, e allora?"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:33:00 GMT)

La ragazza di Valentino Rossi zittisce le malelingue : "Stiamo insieme - allora?" : ... per conferma chiedere alla sua attuale compagna Francesca Sofia Novello, ex ombrellina che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha ammesso: ' Dai, ormai lo ha visto mezzo mondo. Io e Vale stiamo ...

Valentino Rossi - spese folli per la sua nuova fiamma : ecco per chi ha perso la testa il Dottore : Intervistata da " Gazzetta Dello Sport " ha voluto puntualizzare alcune cose sulla sua storia con Rossi: 'Ora, giusto per fugare ogni dubbio, per questo e molti altri lavori sono stata scelta molto ...

MotoGp – Valentino Rossi pazzo della sua Francesca : vacanza alle Baleari con volo privato per il Dottore e la sua fiamma : Valentino Rossi e la sua Francesca Sofia Novello volano alle Baleari con aereo privato per una vacanza intima Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono usciti allo scoperto ormai da qualche settimana. La loro storia d’amore è stata chiacchieratissima per diverso tempo, ma solo al Mugello i due si sono mostrati ufficialmente in pubblico, davanti alle telecamere. Lei bellissima, tosta, tenace e sicura di sè, lui leggenda delle ...

MotoGp - clamorosa rivelazione di papà Graziano su Valentino Rossi : Il campionato di MotoGp sta regalando grandi emozioni, Marc Marquez è il favorito alla vittoria finale ma Valentino Rossi è subito alle spalle con l’intenzione di rosicchiare punti nelle pRossime gare. Nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa di papà Graziano e che riguardano proprio il Dottore come riporta corsedimoto.com: “titolo mondiale? Ha la possibilità di giocarselo quest’anno, credo ce l’avrà anche l’anno ...

Valentino Rossi innamorato : volo privato con la sexy fidanzata Francesca Sofia Novello per raggiungere Ibiza : Ibiza ? E? pazzo d?amore Valentino Rossi. Il campione delle due ruote è fidanzato con la modella (di lingerie) Francesca Sofia Novello, 24 anni e per lei non bada a...

Francesca Sofia Novello - la prima intervista da… fidanzata di Valentino Rossi : “mi dicono che sono più brutta della sua ex” : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme, il pilota della Yamaha ha messo un punto alla sua vita da single per la bella ex ombrellina: la 24enne di Arese alla sua prima intervista ufficiale nelle vesti di fidanzata del Dottore Una 24enne da mozzare il fiato ha stregato Valentino Rossi. Lei è Francesca Sofia Novello, bellissima modella di Arese che ha conosciuto il Dottore sui circuiti della MotoGp. Francesca è infatti ...

MotoGp – Rivoluzione nello staff di Valentino Rossi? Il Dottore ha messo gli occhi su un esperto ingegnere : Aria di cambiamenti nella parte del box Yamaha di Valentino Rossi: il Dottore punta ad un espertissimo ingegnere La gara di MotoGp di domenica, ad Assen, ha regalato emozioni incredibili e spettacolo puro: dopo aver concluso quasi tutte le ultime trattative riguardanti il mercato piloti, i campioni delle due ruote si sono potuti focalizzare al 100% sul loro lavoro in pista, disputando una gara pazzesca e fenomenale. Se per quanto riguarda ...

Gli sportivi italiani più pagati al mondo : la classifica degli stipendi - quanti soldi guadagnano? Gallinari in testa - Valentino Rossi c’è - Belinelli confermato e Pellè… : Danilo Gallinari è lo sportivo italiano più pagato al mondo. Sì, proprio l’uomo più discusso del momento dopo il botta e risposta con Meo Sacchetti in merito alla sua disponibilità a giocare con la Nazionale Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Il cestista svetta in cima alla classifica con i circa 21 milioni di euro che percepisce a stagione dai Los Angeles Clippers (è un triennale da 65 milioni di euro, spalmato in ...

Marquez erede di Valentino Rossi? Ecco perchè il Dottore dovrebbe andarne fiero e la Yamaha... approfittarne : Effettivamente potrebbe quasi sembrare di fare un torto al nove volte campione del mondo, ma a volte bisogna essere oggettivi e realisti, anche perchè sono i numeri a parlare. Marquez è un ...