Vaccini | se si spiega l’immunità di gregge c’è più volontà di farli

(Di lunedì 9 luglio 2018) Secondo una ricerca dell’università del Minnesota, pubblicata su “Vaccine“, se siil concetto di “immunità di” alle persone, queste sono più disponibili a vaccinarsi. I ricercatori hanno chiesto oltre 500 persone di rispondere a un questionario sulla nozione di immunità die sull’influenza, in cui si chiedeva anche se si era propensi a effettuare il vaccino per la stagione successiva. Dopo le domande sono state fornite informazioni sui benefici dell’immunità di, e successivamente è stato riproposto il primo questionario. Prima del questionario, un terzo delle persone non conosceva l’effetto: le informazioni fornite hanno fatto aumentare l’intenzione di vaccinarsi del 7,3% in questo particolare gruppo. “Educare le persone con informazioni di base sugli importanti benefici della vaccinazione per ...