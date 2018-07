Usa | padre si spara dopo aver ucciso figlia | la voleva solo per sè

Usa : morto il padre di Michael Jackson - aveva 89 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Catania - padre abUsava del figlio : arrestato/ SiracUsa - commerciante adescava minorenni su WhatsApp : Catania, padre abusava del figlio: arrestato. Siracusa, commerciante adescava minorenni su WhatsApp e intratteneva con loro conversazioni a sfondo sessuale. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:19:00 GMT)

L’Alleluia di SUsanna - morta alla Gmg Cracovia/ Meningite fulminante : padre le dedica un libro inno alla fede : morta a 19 anni di Meningite fulminante, Susanna era alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia quell'estate del 2016. Il padre le dedica un libro che è un inno alla fede(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:28:00 GMT)

Processo Durini - primo faccia a faccia tra il padre di Noemi e Lucio Marzo : “Chiedere scUsa non basta” : Si è celebrata oggi l'udienza preliminare per il Processo a carico di Lucio Marzo, il diciottenne che ha confessato l'omicidio della fidanzata Noemi Durini, a Lecce. Tensione fuori dall'aula dove i genitori dell'imputato si sono lasciati andare a un commento choc: 'siamo orgogliosi'. Amara la reazione del padre di Noemi: "Deve pagare insieme alla sua famiglia".Continua a leggere

Elisa Amato uccisa dall'ex - padre di Federico Zini : “Chiedo scUsa”/ “Se lei ci ha chiesto aiuto? Non ricordo” : Elisa Amato uccisa dall'ex, padre di Federico Zini: “Chiedo scusa. Se lei ci ha chiesto aiuto? Non ricordo”. Le ultime notizie sull'omicidio-suicidio di San Miniato(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:44:00 GMT)

Uccide ex poi si suicida - il padre del ragazzo : chiediamo scUsa : Parla Maurizio Zini, padre di Federico, il giovane che a San Miniato ha sparato ad Elisa Amato e poi si è tolto la vita. "Non c'era stato alcun segnale che...

Femminicidio a SiracUsa - prima applicazione della nuova legge : i beni del padre andranno ai figli orfani : La legge per i figli delle vittime di Femminicidio ha avuto la sua prima applicazione a Siracusa dove il gip Andrea Migneco ha accolto la richiesta della procura di disporre il sequestro conservativo ...

Usa - figlio muore in un incidente : il padre accompagna la sua fidanzata al ballo della scuola : Usa, figlio muore in un incidente: il padre accompagna la sua fidanzata al ballo della scuola Il giovane, rimasto ucciso a pochi chilometri da casa, stava tornando dall’università per fare una sorpresa alla ragazza Continua a leggere L'articolo Usa, figlio muore in un incidente: il padre accompagna la sua fidanzata al ballo della scuola proviene da NewsGo.

LUIGI FAVOLOSO/ Non chiede scUsa alla Lucarelli per la t-shirt. E il padre la punzecchia su Instagram... : LUIGI FAVOLOSO ottiene il perdono di Aida Nizar, dopo le dure dichiarazioni al Grande Fratello 15. La coppia si scambia alcuni messaggi chiarificatori sui social.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:11:00 GMT)