Uomini e Donne oggi | Gemma Galgani | messaggio speciale a Claudio Sona

Uomini e donne - la confessione di Sara Affi Fella sulla cicatrice : 'Ecco perché ero sempre str***' : Ha dovuto affrontare gravi problemi di salute l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella . Ostacoli nella sua vita rimasti finora segreti, finché non ha deciso di mostrare su Instagram i segni di ...

Uomini e Donne gossip - Francesca e Eugenio : scelto il nome del figlio : gossip Uomini e Donne, Francesca e Eugenio: il nome del secondo figlio, l’annuncio della Del Taglia Francesca e Eugenio aspettano il loro secondo figlio. La coppia nata nello studio del Trono Classico di Uomini e Donne si appresta ad accogliere in casa un altro bambino. Dopo l’arrivo del piccolo Brando, la Del Taglia sognava di […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Francesca e Eugenio: scelto il nome del figlio proviene da ...

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne - profilo Instagram hackerato e insulti al fratello con la sindrome di Down : MILANO ? ?A me non interessa fare la vittima, sono solo deluso per quello che è successo. A me si può dire qualsiasi cosa, ma la mia famiglia lasciatela fuori?. Luigi...

Uomini e Donne news - la cicatrice di Sara : arriva il gesto di Luigi : Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni torna a far parlare di sè Nelle ultime ore, dopo il commovente messaggio postato da Sara Affi Fella su Instagram, ecco che arriva un inaspettato like da parte di Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, quindi, ha messo mi piace alla foto caricata dalla stessa tronista nel […] L'articolo Uomini e Donne news, la cicatrice di Sara: arriva il gesto di Luigi proviene da Gossip e Tv.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip/ Uomini e Donne - le differenze con Ida e Riccardo : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip? L'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella è stata male : svelata la causa : Sara Affi Fella di Uomini e Donne parla della sua malattia Nell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne una delle protagoniste più chiacchierate dai telespettatori è stata senza ombra di dubbio Sara Affi Fella. Quest’ultima, prima di partecipare al popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi in qualità di tronista, è andata a Temptation Island con il suo ex fidanzato Nicola Panico, con il quale si è poi ...

Islanda - dove per legge le donne dovranno avere lo stesso stipendio degli Uomini : Sono passati sei mesi da quando l’Islanda ha vietato alle aziende di continuare a pagare le donne meno degli uomini che ricoprono le stesse mansioni. È uno dei passi verso la definitiva parità di genere, per cui il Paese si impegna da tempo: da nove anni è al vertice della classifica del World Economic Forum per quanto riguarda la tutela della uguaglianza fra uomo e donna (a proposito, l’Italia è all’82° posto). Adesso la battaglia al ...

Casting aperti per partecipare a Uomini e Donne! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Il 19 luglio si terranno i Casting presso il Centro Commerciale Metropolis in via Kennedy, 87036 Rende CS, dalle 10.00 alle 16.00. Ricorda di portare con te un documento di identità. Ti ricordiamo che l’accesso ai Casting è riservato solo ai maggiorenni e che eventuali accompagnatori non possono entrare. PUOI PRESENTARTI AI Casting ANCHE SENZA ESSERTI PRIMA ISCRITTO/A AL FORM.

Coppia nata a Uomini e Donne pubblicizza uno spot in televisione! Video! : Coppia nata nel dating show Uomini e Donne è stata selezionata come testimonial per pubblicizzare una regione italiana. Scoprite chi sono i due personaggi diventati famosi allo showbiz! Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono conosciuti nel 2015 nel programma più famoso di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il tronista argentino all’epoca dei fatti scelse la ragazza dagli occhi di ghiaccio, deludendo le aspettative di Silvia Raffaele. ...

Uomini E DONNE/ Lo sfogo di Luigi Mastroianni dopo l'attacco hacker (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Duro sfogo social di Luigi Mastroianni dopo l'attacco hacker subito dal suo profilo. Ecco le parole dell'ex corteggiatore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Che fine ha fatto Claudia Piumetto di Uomini e Donne : Che fine ha fatto Claudia Piumetto? Nel 2008 la giovane modella approdò negli studi di Uomini e Donne, diventando prima corteggiatrice, poi tronista. Mora, decisa e bellissima, Claudia Piumetto conquistò il pubblico corteggiando Emanuele Morelli, ex protagonista del reality Campioni. In seguito Maria De Filippi le propose di salire sul trono accanto ad Elga Enardu. Nel corso della trasmissione la giovane pugliese perse la testa per Diego Daddì ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island vip?/ Uomini e Donne - la vendetta del corteggiatore... : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island vip? L'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Ursula innamorata di Sossio Aruta - ma il web la mette in guardia (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ursula Bennardo è sempre più innamorata di Sossio Aruta, ma in vista dell'estate il web ha già iniziato a metterla in guardia. Ecco perché...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - Luigi Mastroianni furioso dopo i gravi insulti al fratello disabile : Brutta disavventura ieri pomeriggio per Luigi Mastroianni, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne trono classico. Il profilo Instagram di Luigi è stato preso di mira da un hacker che nel pomeriggio si è impossessato del suo account personale e ha cominciato a postare delle frasi [VIDEO]a dir poco oscene, non solo nei confronti dello stesso Mastroianni, ma anche in quelli del fratello disabile. insulti e ingiurie che hanno ...