Università nel centro storico | Tedeschi | ora aggiornare la convenzione

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia nel team event alle spalle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia nel team event - alle spalle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

Guatemala - vulcano Fuego : docente dell’Università di Firenze nel team di esperti europei : Un docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, Maurizio Ripepe, è fra i quattro esperti inviati dal Sistema di Protezione Civile dell’Unione Europea (ECHO) in missione in Guatemala, dopo le eruzioni del vulcano Fuego. Ripepe, docente di Fisica Terrestre, partecipa come esperto di monitoraggio infrasonico al team inviato a supporto delle autorità nazionali e su richiesta di assistenza del Governo del Guatemala, ...

Lo hanno trovato morto. Choc nella nota Università italiana : “Il suo corpo era così” : Choc a Milano: un corpo decomposto riservo sul pavimento e una donna delle pulizie che lo nota dopo 15 giorni dall’ultimo avvistamento. Il fatto di cronaca è avvenuto nello studentato ”Galileo Galilei” in via Corridoni. Un ragazzo camerunense di 29 anni è stato trovato morto all’interno della propria stanza della struttura che ospita gli studenti universitari nel centro a Milano. A trovare il cadavere intorno alle ...

Trump archivia la diversità forzata nelle Università statunitensi : Decenni di 'discriminazioni positive', teorizzate negli anni Sessanta proprio dalle avanguardie progressiste del mondo accademico statunitense, hanno reso i campus universitari ambienti votati alla ...

Studente trovato morto nella residenza universitaria : Drammatica scoperta a Milano. Un ragazzo di ventinove anni, cittadino del Camerun, è stato trovato morto mercoledì mattina nella sua stanza all'interno della "residenza Galileo Galilei", la casa studenti...

Nelle Università aumentano i posti nelle facoltà a numero chiuso. A Medicina più 679 : Più posti a disposizione negli atenei italiani per gli aspiranti medici: il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ha firmato il decreto con cui si danno maggiori chances agli studenti. Di fatto ...

La finale delle University eSport Series si terrà nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano : Si avvicina un evento storico per l'affermazione degli eSport in Italia, quando il prossimo 7 luglio, per la prima volta in assoluto, una università italiana, la Statale di Milano, ospiterà un torneo nazionale di videogiochi, la finale delle University eSport Series di League of Legends.Il connubio sport e università è una costante di ogni ateneo italiano, ma cosa succede quando subentrano anche gli sport digitali? Semplice, nasce University ...

Bologna - il collettivo universitario Hobo fa incursione nella redazione di Repubblica : “Siete giornale di regime” : Alcuni attivisti del collettivo universitario Hobo sono entrati dentro la redazione di Repubblica Bologna, mentre i cronisti si trovavano al lavoro. Lo scrivono gli stessi militanti sulla loro pagina Facebook, allegando anche un video. “Siamo stati nella sede di Repubblica Bologna per dire che è il giornale del regime, l’house organ del democraticismo e del Pd”. Gli attivisti hanno anche appeso ai muri alcune finte prime pagine ...

Cagnolino si rifugia nel dormitorio dell’Università - addetti lo uccidono a bastonate : Il cucciolo di cane aveva l'unica colpa di aver cercato riparo nella struttura ma è stato inseguito dagli affetti alla sicurezza dell'ateneo, scovato e ucciso a bastonate all'interno degli stessi corridoi senza nessuna pietà.Continua a leggere

Cucciolo di cane si rifugia nel dormitorio dell'Università - la security lo uccide a bastonate : Credeva di aver trovato un posto sicuro, una nuova casa. Per lui, Cucciolo di cane randagio, sembrava un'ottima idea, spinto dall'istinto di sopravvivenza. E invece è andato incontro...

Autismo : anche IRCCS Stella Maris e Università di Pisa nel più grande finanziamento mondiale : Il più grande finanziamento per la ricerca scientifica nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo è stato assegnato dall’Innovative Medicines Initiative a un consorzio internazionale guidato dall’Istituto di Psichiatria, Psicologia e Neuroscienze (IoPPN) del King’s College di Londra. Partner italiano del consorzio è l’equipe guidata dal Prof. Filippo Muratori direttore dell’unità operativa di Psichiatria dello Sviluppo del ...

Studente universitario scomparso nel lago : trovato a 90 metri di profondità : Fine delle speranze. Il corpo di Elnur Babayev, lo Studente universitario di 29 anni sparito nelle acque del lago di Castel...

Pisa. Studente universitario di 26 anni scomparso nel nulla : scatta l’allarme : Il giovane non si trova dalla sera di martedì 12 giugno, da quando con i genitori era andato al supermercato Esselunga. L'appello per trovare Francesco D'Angelo lanciato su Facebook dalla sorella Maria. Ore d'ansia per la famiglia.Continua a leggere