Una Voce per Padre Pio 2018 stasera in seconda serata su Rai1 Gli ospiti

TIBERIO TIMPERI / "Ho piena consapevolezza della serata dedicata al santo" (Una Voce per padre Pio) : TIBERIO TIMPERI conduce "Una vita per padre Pio" da Pietralcina: gli ospiti della serata a partire da Al Bano Carrisi ed Ivana Spagna. La prossima guida de "La vita in diretta".(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Francesco Testi/ La depressione - la fede e la devozione al Santo Frate (Una Voce per Padre Pio) : L'attore Francesco Testi, insieme a Veronica Mazza, darà voce agli scritti di Padre Pio durante la serata "Una voce per Padre Pio", in onda in seconda serata su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Ivana Spagna/ La fede della cantante : "Sento che c'è qualcuno" (Una Voce per Padre Pio) : Ivana Spagna è tra gli artisti italiani che si esibiranno durante "Una voce per Padre Pio", dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Al Bano/ Per il cantante il Santo Frate è “una persona di famiglia” (Una Voce per Padre Pio) : Al Bano Carrisi, da sempre devoto del Santo Frate di Pietrelcina, sarà tra gli ospiti della serata benefica "Una voce per Padre Pio", in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Padre Pio/ Cent'anni dalla stigmatizzazione e cinquanta della morte del Santo frate (Una Voce per Padre Pio) : Questa sera, lunedì 9 luglio, alle 23.30 su Rai 1 andrà in onda la 19ª edizione di “Una voce per Padre Pio”, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:45:00 GMT)

Una Voce per Padre Pio 2018 dove vedere la serata in tv e streaming : UNA Voce PER Padre PIO 2018 dove vedere. Stasera in tv, lunedì 9 luglio 2018, va in onda su Rai 1 in diretta la 19° edizione condotta da Tiberio Timperi. L’evento che da sempre unisce musica a solidarietà, vedrà salire sul paco i grandi artisti italiani, ma anche attori di tv e cinema, per portare la loro testimonianza. Di seguito ecco dove vedere la diretta in tv e streaming. SCOPRI TUTTI GLI OSPITI Una Voce per ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : cantanti e ospiti il 9 luglio su Rai 1 : UNA Voce PER Padre PIO 2018. Va in onda stasera in tv lunedì 9 luglio 2018 su Rai 1 l’evento che unisce musica e beneficenza. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della serata. DOVE VEDERE DIRETTA TV E STREAMING Una Voce per Padre Pio 2018: cantanti e ospiti il 9 luglio su Rai 1 Una Voce per Padre Pio 2018, giunto quest’anno alla 19° edizione, va in onda su Rai 1 in seconda serata alle ore 23:30. Per la prima volta ...

La voce della Politica Luigi Pentangelo nuovo presidente del TribUnale di Lagonegro : Luigi Pentangelo, 64enne nato nel napoletano, è il nuovo presidente del Tribunale di Lagonegro. Attuale presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata, Pentangelo succederà ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : Alessandro Greco fatto fuori pure dallo speciale benefico. Conduce Tiberio Timperi : Tiberio Timperi Alessandro Greco perde anche Una Voce per Padre Pio. Dopo la chiusura di Zero e Lode, il conduttore tarantino deve rinunciare anche all’evento benefico di Rai1 che l’aveva visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il programma, giunto alla diciannovesima stagione, andrà in onda lunedì 9 luglio retrocesso in seconda serata. A condurre, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale ...

Una Voce per Padre Pio - serata evento di solidarietà su Raiuno : Lunedì 9 luglio in seconda serata – alle 23.10 su Raiuno – la diciannovesima edizione della trasmissione-evento a cent’anni dalla stigmatizzazione di Padre Pio e a cinquanta della morte del Santo Frate di Pietrelcina, per la prima volta dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale di Padre Pio e culla della Spiritualità, condotta quest’anno da Tiberio Timperi. “Una voce per Padre Pio”, nato ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : ospiti e anticipazioni : Torna su Rai 1 l’evento benefico “Una voce per Padre Pio”: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni Tutto pronto per la diciannovesima edizione dell’evento benefico Una voce per Padre Pio. Il concerto sarà ancora una volta trasmesso da Pietrelcina (provincia di Benevento), il paese d’origine del frate proclamato Santo. Ecco in anteprima per voi tutte le anticipazioni e tutti gli ospiti che parteciperanno al ...

Da Google Una nuova tecnologia abbina viso e voce delle persone : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) L’intelligenza artificiale di Google è ufficialmente in grado di riconoscere la nostra voce in mezzo a tutte le altre. Il gruppo di Mountain View infatti, ha depositato il brevetto di una nuova tecnologia in grado di associare una voce a un volto, anche in presenza di più persone, sfruttando l’impiego di algoritmi di machine vision e un approccio tipico del machine learning. Immaginate la ...

“Carlo non ne può più”. Markle - la voce che circola è Una bomba. Pare che il padre di Harry sia molto stufo del suo comportamento : ecco cosa combina la neo duchessa : Il 19 giugno Meghan Markle è diventata la moglie del principe Harry. Il matrimonio, che te lo dico a fare, è stato da sogno. Lei era bellissima pur nella sobrietà scelta dall’attrice per il suo giorno più bello. Meghan è una donna fortunata: è vero che ora che è la duchessa del Sussex dovrà rinunciare a tante cose (per esempio alla sua carriera di attrice e ai social network) ma il gioco vale la candela. Forse, però, non la pensa allo stesso ...