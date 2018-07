Una Vita Anticipazioni 10 luglio 2018 | Celia rivela a Teresa di averla vista baciarsi con

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 10 luglio 2018 : anticipazioni puntata 489 (seconda parte) e 490 (prima parte) di Una VITA di martedì 10 luglio 2018: Celia si accorge di Felipe intento a civettare con una cameriera della Deliciosa e dice a Trini di essere felice per lui, poi lo fa convocare e gli svela di aver visto Mauro e Teresa che si baciavano. Tirso è contento dopo aver classificato le foglie raccolte per strada e nel parco, ma qualcosa lo turba… Rosina, dopo aver appreso da Pablo ...

Una Vita anticipazioni : LEONOR e PABLO in pericolo - HABIBA se ne va! : Tra qualche tempo, a Una Vita, emergerà un terribile segreto di LEONOR Hidalgo (Alba Brunet): dopo aver venduto la sua parte del giacimento d’oro a Ramon Palacios (Juanma Navas), la figlia di Rosina Rubio (Sandra Marchena) dovrà guardarsi le spalle da HABIBA (Carolina Santos) la quale, senza pensarci due volte, ruberà tutto il denaro della vendita dell’attività per vivere in completa libertà nel territorio spagnolo. Questo sarà però ...

Anticipazione Una Vita : Elvira in convento - scandalo ad Acacias 38 : Una Vita anticipazioni: Arturo chiude Elvira in convento, Simon lo minaccia La trama che ruota attorno alla famiglia Valverde e al loro maggiordomo si fa sempre più intrigante. Ormai, tutti i telespettatori di Una Vita hanno compreso che l’amore tra Elvira e Simon è più forte di ogni altra cosa al mondo. Il burbero Arturo […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Elvira in convento, scandalo ad Acacias 38 proviene da Gossip e Tv.

Giorgia Rossi - Una Vita a “latte e… calcio” con qualche gaffe : “una volta ho confuso Tacchinardi con il mio fidanzato” : Giorgia Rossi è la donna protagonista di questi Mondiali di Russia 2018, la bella giornalista rilascia un’intervista in cui confessa la gaffe commessa con Alessio Tacchinardi Giorgia Rossi è l’esperta di calcio che non ti aspetti. Professionale, tecnica e bellissima, la 31enne di Roma ha una passione sconfinata per lo sport più amato d’Italia e anche per questo è stata eletta madrina indiscussa di questi Mondiali di ...

Emanuela Folliero - il saluto dell’ultima annunciatrice tv : “Vi auguro Una Vita piena di gioia” (ma farà ancora la conduttrice) : “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti“: il saluto dell’ultima annunciatrice tv, Emanuela Folliero, arriva all’1.35 di questa notte su Rete4. Niente lacrime e nessuna dedica commovente, solamente un augurio a tutti i telespettatori che l’hanno seguita in 28 anni di carriera. La fine di ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Pablo scopre che la moglie ha avuto un flirt con Melero : Le ANTICIPAZIONI della soap opera [VIDEO] di Una Vita relative alle puntate che andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano soprattutto sul segreto di Leonor Hidalgo Alba Brunet, che sara' svelato con l'arrivo di Mario Melero ad Acacias 38. Infatti Il complice di Habiba rivelera' a Pablo di aver avuto una relazione con sua moglie Leonor, durante il suo periodo di schiavitù in Marocco. Una Vita ANTICIPAZIONI: Mario Melero arriva ...

Anticipazioni Una Vita : Celia attratta da Michel - l'Alvarez Hermoso geloso : Le Anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, si soffermano sulla nuova Vita di Celia dopo il divorzio da Felipe. Proprio l'avvocato iniziera' una relazione con una cameriera, mentre l'ex moglie dara' tutta sé stessa alla creazione di tinture per capelli. Infine fara' la conoscenza di Michel, un imprenditore francese che dimostrera' un certo interesse per lei. Una Vita Anticipazioni: ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita - puntate di luglio : la tragica morte del piccolo Tirso : Nuovo appuntamento con le ANTICIPAZIONI su 'Una Vita' [VIDEO], la tissima soap opera iberica che, da alcune settimane, va in onda con il doppio appuntamento su Canale 5. Nei prossimi episodi lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra regalera' delle inaspettate sorprese ai telespettatori italiani. Gli spoiler rivelano che il piccolo Tirso morira' tragicamente lasciando sconvolti tutti gli abitanti di Acacias 38. Una Vita: Fernando Mondragon fa ...

Emanuela Folliero - l'annuncio su Rete 4 : 'Ciao a tutti - vi auguro Una Vita piena di gioia' : Un ultimo annuncio storico, dopo 28 anni di carriera , quello di Emanuela Folliero , l'ultima delle storiche annunciatrici della tv. Lo storico volto di Rete 4 , 53 anni, ha lasciato un messaggio ...

Negramaro - tutti i colori di Una Vita insieme : Dal ricordo dei concerti a Messina, quando erano ancora una delle tante band italiane in cerca di gloria, alla crisi recente prima della 'rinascita', passando per il mondo dei social network. E ancora ...

Una Vita anticipazioni : arriva SUOR ADELA - avrà a che fare con… : I telespettatori italiani di Una Vita dovranno presto familiarizzare con il volto di SUOR ADELA (Marian Arahuetes), una religiosa che avrà parecchio a che fare con la coppia formata da Elvira Valverde (Laura Rozalen) e Simon Gayarre (Jordi Coll). Per capire come si arriverà a questo nuovo ingresso, è il caso di ricapitolare le ultime storyline che vedranno coinvolti i due innamorati. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Arturo ...

Anticipazioni Una Vita - dal 16 al 20 luglio : l'inaspettata confessione di Susana : 'Una vita', la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra, promette ulteriori ed incredibili colpi di scena nei prossimi episodi. Le Anticipazioni relative alle puntate in onda dal 16 al 20 luglio, rivelano che Susana farà una confessione inaspettata raccontando a Simon il motivo per cui lo ha abbandonato. Inoltre Elvira riuscirà a fuggire proprio grazie alla sarta mentre Mauro uscirà finalmente allo scoperto. Vediamo nel dettaglio tutte ...

Una Vita : anticipazioni spagnole e italiane dal 9 al 13 luglio : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Simon in grave pericolo Elvira e Simon saranno divisi nuovamente dal destino a Una Vita. Le anticipazioni spagnole della soap svelano che presto la giovane Valverde dovrà trovare un modo per sfuggire al matrimonio combinato con Demir Burak. Dopo aver flirtato con l’uomo per fare ingelosire Simon, la figlia di Arturo cercherà di allontanare il suo nuovo corteggiatore e si farà trovare in teneri ...