Una ricerca Shell sulle emozioni alla guida

Una ricerca svela il segreto dei Pico della Mirandola dotati di una memoria eccezionale : Roma - Gli scienziati hanno messo sotto osservazione otto persone dotate di memoria eccezionale per capire come funziona la loro mente. I Pico della Mirandola si sono sottoposti a diverse sedute. ...

MACGYVER 2/ Anticipazioni episodi 4 luglio : missione nell'Oceano Artico su Una nave da ricerca... : MACGYVER 2, Anticipazioni 4 luglio: Impara l'arte e Ferite del passato sono i titoli degli episodi in onda alle 21.20 su Raidue. Una scoperta mette in allerta Mac.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:15:00 GMT)

La ricerca di Tullio De Mauro sulle parole conosciute dai ginnasiali è Una bufala? : Online si trova riportata centinaia di volte: Tullio De Mauro nel '76 avrebbe condotto una ricerca sul lessico degli iscritti al ginnasio, secondo cui questi avrebbero conosciuto 1600 parole. Nel '96 sarebbe seguita una seconda rilevazione, e il numero di parole conosciute sarebbe crollato fra le 600 e le 700. Vediamo da dove salta fuori questa affermazione, perché è la solita esagerazione che vuole denigrare le nuove generazioni, e quante sono ...

Sembra assurdo - ma a 105 anni il rischio di morire cresce meno che a 75. Una ricerca : Fino all'età di 80 anni circa il rischio di mortalità aumenta, ma poi decelera fino a raggiungere un livello costante dopo i 105 anni. Il rischio di mortalità diminuisce nel tempo anche a queste età estreme. Quindi, se esiste un limite alla longevità, questo non è stato ancora raggiunto. Sono le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università La Sapienza, Roma Tre, Berkeley ...

Google testa Una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop. L'articolo Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest proviene da TuttoAndroid.

Microplastica anche in pesci e invertebrati - lo conferma Una ricerca Greenpeace/Univpm/Ismar-Cnr [GALLERY] : 1/9 Lorenzo Moscia/Greenpeace ...

Ricerca : Una speranza contro il diabete mellito di tipo 2 dall’ornitorinco : Un possibile trattamento per il diabete mellito di tipo 2 arriva dalla natura, ed in particolare dall’ornitorinco australiano, detto anche platipo: scienziati dell’Università di Adelaide hanno studiato le proprietà di un ormone metabolico individuato nell’intestino e nel veleno dello sperone delle zampe posteriori dell’esemplare. Il glucagon-like peptide-1, GLP-1, viene normalmente secreto nell’intestino sia umano ...

Perché quella in Russia è la prima Coppa del Mondo dello streaming. Una ricerca : In tre dei dieci Paesi più popolosi del Mondo , Cina, Stati Uniti e Russia, lo streaming va oltre la tv. Afp Germania-Messico Italiani, popolo di televisivi La televisione regge grazie all'Europa. In ...

Perché quella in Russia è la prima Coppa del Mondo dello streaming. Una ricerca : C'erano una volta le partite in tv. No, recitare il de profundis della televisione è troppo. Però le abitudini stanno cambiando: il mondiale in Russia è la prima Coppa dello streaming. Non perché la tecnologia non fosse già presente quattro anni fa, ma perché gli spettatori che stanno guardando gli incontri via Internet sfioreranno quelli che sceglieranno la televisione. Lo afferma una ricerca ...