Un solo giorno da migrante per Matteo Salvini

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : nozze o maratona? Il ‘Royal Wedding’ d’Italia non durerà un solo giorno! : Chiara Ferragni, Fedez ed il loro Matrimonio da sogno: la coppia annuncia un particolare top delle nozze, altro che Royal Wedding… Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno nella splendida cornice di Noto (Siracusa) il prossimo 30 agosto. È quasi tutto pronto per il grande evento, che in tema Coachella, allieterà i tanti invitati della coppia più social d’Italia. Nel municipio della città siciliana il rapper e la fashion blogger si ...

Immigrati : non solo chi lavora in nero - anche chi ha un permesso di soggiorno è ricattabile : di Annalisa Dordoni* Sono oggi all’ordine del giorno analisi e commenti su migrazioni e razzismo. Ciò che interessa qui è analizzare invece il tipo di sistema lavorativo che si crea a partire dal reato di clandestinità, molto criticato ma di fatto mai abrogato, e dalle normative sull’immigrazione. Il principio fondante di tale sistema è la ricattabilità. Si tratta di una condizione che oggi non tocca soltanto i/le migranti. Una persona assunta ...

Latina - arrestati sei gestori centri migranti : truffa e maltrattamenti/ "Mi costano solo 1 - 6 euro al giorno" : Latina, arrestati sei gestori centri migranti: truffa e maltrattamenti. Ultime notizie, "gravi e sistematiche" violazioni nell'esecuzione degli obblighi assunti(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:29:00 GMT)

Fanno sesso in pieno giorno sul pontile a Jesolo - sindaco : “Sarà capitato un po’ a tutti” : La scena ripresa da altri vacanzieri e pubblicata poi online e sui social dove è diventata virale tra commenti di persone indignate e di altre divertite. Il primo cittadino della città veneta minimizza: "In fondo non hanno fatto nulla di male"Continua a leggere

Sul Sella solo 1.250 macchine al giorno : Trento e Bolzano decidono la limitazione tra le 9 e le 16 dal lunedì al venerdì. 'Potenzieremo il trasporto pubblico'

Dolomiti a traffico limitato - sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno : Dolomiti a traffico limitato, sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno Il provvedimento sarà in vigore dal 23 luglio al 31 agosto 2018, da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00 Continua a leggere L'articolo Dolomiti a traffico limitato, sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno proviene da NewsGo.

Fortnite : in un solo giorno la versione Nintendo Switch ha registrato oltre 2 milioni di download : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, una delle voci più insistenti riguardava l'imminente annuncio della versione Nintendo Switch del celebre Fortnite. Confermando le varie indiscrezioni dei giorni precedenti, Nintendo ha ufficializzato il lancio nel corso del Direct E3 e, a quanto pare, Fortnite sull'ibrida ha iniziato piuttosto bene. Come riporta Dualshockers, Nintendo ha rivelato che, dopo solo un giorno dal lancio del gioco su Switch, ...

Laurearsi ad Oxford con 8 euro senza studiare un solo giorno : l’impossibile reso possibile dai falsari : Tutti potremmo laurearci a Oxford senza volare altrove, seguire un'ora di lezione o sostenere un esame. Sono sufficienti otto euro e una transazione su eBay L'articolo Laurearsi ad Oxford con 8 euro senza studiare un solo giorno: l’impossibile reso possibile dai falsari proviene da TuttoAndroid.

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia - Msf : 'Cibo per un giorno solo' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. 11 giu 14:26 Conte: "In serata ...

Aquarius - c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue : 'Fateli sbarcare subito'. Salvini insiste : 'L'Italia non si china' : Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell' ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti continua vagare nel Mediterraneo senza un porto dove approdare ...

