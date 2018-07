Un segreto di Uncharted? Nathan Drake non viene colpito dai proiettili ma perde

eurogamer

(Di lunedì 9 luglio 2018) Che la storia disia ormai completamente giunta al termine o meno, il personaggio chiave dinon può che essere considerato un'assoluta icona dell'universo PlayStation.Della serie si è già parlato parecchio nel corso degli anni ma come riportato da GameSpot, ci sono ancora dei segreti e delle curiosità da scoprire. L'animatore di Naughty Dog, JoCooper, ha effettivamente svelato un curiosissimo aspetto del game design della serie: cosa significa l'UI rossa che compare gradualmente quando Nate si avvicina progressivamente alla propria morte? Scontato, no? Non esattamente. Ecco quanto affermato da Cooper attraverso un tweet. "Nota a margine che ho scoperto unendomi al team:non subisce mai dei danni da proiettile. La UI rossa che mostra i "colpi subiti" è usata per rappresentare la "fortuna" che diminuisce. Se ci sono troppi colpi che per poco non ...