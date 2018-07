Un posto al sole anticipazioni | VERONICA MUORE ma non esce di scena!

tvsoap

: @pakywood Magari in un posto caldo... quando in Italia arriva il freddo noi andiamo in vacanza al mare... sole mare… - aram832 : @pakywood Magari in un posto caldo... quando in Italia arriva il freddo noi andiamo in vacanza al mare... sole mare… - redazionetvsoap : Darà fastidio ANCHE DA MORTA??? #UnPostoAlSole #Anticipazioni #Upas - rosabevilacqua1 : @simosailor Sicily di Pino Daniele Un posto ci sarà per questa solitudine Perché mi sento così inutile davanti all… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Grande “engagement” sul web e in particolare sui social network per il recentissimo omicidio a Unal. Nella puntata di venerdì 6 luglio, come ampiamente anticipato, la festa in piscina si è conclusa con un delitto e il primo a tentare di prestare soccorso è stato Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). In tutto questo, i telespettatori hanno potuto vedere solo in penombra la donna assassinata ma, incrociando una serie di elementi, non si poteva non capire che a passare a miglior vita è…Viscardi! Unalspoiler: vedremo ancora, come si “materializzerà”? Infatti, le trame di Upas di questa settimana nominano molti altri personaggi ma non la terribile imprenditrice, mentre sulla stampa specializzata sono uscite delle foto (ora anche a nostra disposizione, come vedrete andando avanti con la lettura di questo post) ...