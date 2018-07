Un album di duetti di Ariana Grande e Nicki Minaj? La coppia stuzzica il pubblico con

Everything Is Love di Beyoncé e Jay-Z disponibile ovunque : 5 curiosità sull’album di duetti da Rihanna al Louvre : Dopo la pubblicazione a sorpresa lo scorso sabato su TIDAL, Everything is Love di Beyoncé e Jay-Z è ora disponibile su tutte le piattaforme in streaming e per l'acquisto in digitale. Mentre parte del pubblico teneva che l'album restasse un'esclusiva della piattaforma streaming a pagamento di proprietà del magnate del Roc Nation, la coppia ha deciso di divulgare l'album anche attraverso gli altri canali di distribuzione online. Dal 18 giugno, ...

Svelata la tracklist di Sweetener di Ariana Grande - i titoli di tutte le 15 tracce del nuovo album con 3 duetti : Svelando anche l'ultimo titolo incluso nell'album, la tracklist di Sweetener di Ariana Grande è diventata finalmente ufficiale: il quarto disco in carriera per la popstar di origini italoamericane uscirà solo il 20 agosto, ma diverse novità sono in arrivo il 20 di ogni mese, come anticipato dalla stessa Grande. Il 20 giugno, in particolare, uscirà il singolo The Light Is Coming, nuovo duetto con Nicki Minaj, già presentato dal vivo. Il ...

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (video) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...

Tre nuovi album per Lady Gaga? La popstar tra il successore di Joanne - duetti jazz e colonne sonore : Tre nuovi album per Lady Gaga sono in lavorazione contemporaneamente? La teoria è stata avanzata da Forbes sulla base delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e ha certamente un suo fondamento. Avvistata più volte in studio di registrazione in queste ultime settimane, la popstar è sicuramente impegnata nella produzione di nuova musica. Gaga entra ed esce dagli studi senza farne mistero, visto che i paparazzi la immortalano ...

Lady Gaga e Tony Bennett di nuovo in studio - il secondo album di duetti Cheek To Cheek è più vicino? (Video) : Lady Gaga e Tony Bennett potrebbero aver ripreso finalmente le redini del progetto di un secondo volume di Cheek To Cheek, il loro primo album di duetti in cui hanno rivisitato a due voci grandi classici del genere jazz americano. La popstar è stata avvistata diverse volte a New York negli ultimi giorni mentre entrava ed usciva, più di una volta, dagli Electric Lady studios, dove è stata raggiunta dal fidanzato Christian Carino e dall'amico e ...