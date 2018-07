Ufficiale | Luis Enrique è il nuovo allenatore della Spagna

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018)è il, l’ex tecnico del Barcellona eRoma prenderà il posto di Fernando Hierro L’spagnolosarà ilctnazionale spagnola per i prossimi due anni. Lo ha confermato il presidenteFedercalcio spagnola (RFEF),Rubiales., 48 anni, è stato scelto per cercare di riportare in alto la squadra spagnola dopo i suoi fallimenti nelle ultime due coppe del mondo e l’ultimo campionato europeo. L’succede a Fernando Hierro, che ha preso l’incarico a sorpresa due giorni prima dell’inizioCoppa del Mondo in Russia a causa del licenziamento di Julen Lopetegui e non è riuscito a portare la squadra oltre gli ottavi di finale. Rubiales ha detto che“voleva essere il ct” e gli ho augurato “il più grande ...