"E' imminente unadel mandato strategico" dell'operazione"e quindi sarà quella l'occasione per discutere leitaliane". Così Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea per la migrazione, dopo che il ministro dell'Interno, Salvini, ha annunciato che al tavolo di Innsbruck chiederà che i porti italiani non siano usati per gli sbarchi dei migranti da parte delle navi che partecipano alle missioni internazionali.(Di lunedì 9 luglio 2018)