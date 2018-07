gossipetv

: UeD, la malattia di Sara Affi Fella: l’ex tronista svela la sua cicatrice FOTO - carmenFashionCr : UeD, la malattia di Sara Affi Fella: l’ex tronista svela la sua cicatrice FOTO -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Uomini e Donne, cheha avuto? Lasu Instagram Per la prima voltadi Uomini e Donne ha rivelato su Instagram di aver avuto dei problemi di salute nel corso degli ultimi mesi. Dunque, non solo dubbi d’amore per la giovane di Venafro, divisa tra l’ex fidanzato … L'articolo UeD, ladi: l’exla suaproviene da Gossip e Tv.