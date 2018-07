Udinese | non solo Giuseppe Rossi | è corsa a due per l’attacco

Udinese - Scuffet non vuole fare il vice di Musso : preferisce andar via : Simone intenzionato a cambiare aria vista l'ultima stagione. Dopo Pussetto, piace il crotonese Nalini per la fascia

Udinese - tra scambi e tasse non pagate : Hidden Owl - la cassaforte dei Pozzo a Dubai : Inchiesta de La Repubblica sul mondo Udinese. Giro d'affari importante a Dubai per i Pozzo: le ultimissime

Prandelli attende una chiamata dall Italia 'Ma con l Udinese purtroppo non c è nulla' : L'esperienza all'estero non ha funzionato bene per tanti motivi - confessa ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Ho tanta voglia di fare, di rimettermi in gioco e preferirei farlo a ...

Prandelli : 'L'Udinese? Sfortunatamente non mi ha contattato' : ... De Rossi, Pirlo, avevamo ancora una buona base - ricorda il tecnico di Orzinuovi ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Mancini invece deve ripartire da capo, con quei giocatori a cui ...

Cesare Prandelli nuovo allenatore Udinese/ Tudor non viene confermato : l'ex CT della Nazionale torna in Italia : Cesare Prandelli sarà il nuovo allenatore dell'Udinese: la società friulana ha deciso di non confermare Igor Tudor e dunque apre al ritorno in Italia dell'ex CT della nostra Nazionale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:03:00 GMT)

Panchina Udinese - non confermato Tudor : ecco il nuovo allenatore : Panchina Udinese – L’Udinese ha concluso la stagione raggiungendo una salvezza sofferta nella scorsa stagione, dopo l’esonero di Oddo l’arrivo di Tudor ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Adesso la decisione è stata quella di non confermare il croato, comunicato l’esonero all’allenatore ed al suo staff tecnico. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il grande favorito adesso è Cesare ...

Panchina Udinese - non è escluso un colpo di scena per la prossima stagione : Panchina Udinese – Si è conclusa una stagione altalenante per l’Udinese, dopo una prima parte di campionato positiva il club bianconero sembrava in grado di poter lottare anche per l’Europa League, poi una serie incredibile di sconfitte consecutive che ha portato all’esonero del tecnico Oddo ed all’arrivo di Tudor. L’ex difensore ha permesso di ottenere la salvezza con gli ultimi risultati positivi, la ...

Udinese-Inter - i tifosi nerazzurri non dimenticano : “Iuliano uomo di merda” : Udinese-Inter, è andato in scena il lunch match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, tutto facile per la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto agevolmente con il punteggio di 0-4. Sono passati 20 anni dal contatto Iuliano-Ronaldo, rigore non fischiato ai nerazzurri con le polemiche clamorose, adesso Iuliano ricopre il ruolo di assistente di Tudor. “Iuliano uomo di merda”, il coro dei tifosi dell’Inter che ...