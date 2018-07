Tutto può succedere 3 dividerà Alessandro e Cristina? Anticipazioni 16 luglio

optimaitalia

: Viviamo in mondo strano. É vietato farsi una canna, ma ci si può giocare tutti i risparmi, vendersi casa e perdere… - beppe_grillo : Viviamo in mondo strano. É vietato farsi una canna, ma ci si può giocare tutti i risparmi, vendersi casa e perdere… - FabrizioRomano : L’operazione Gustavo Gomez al Boca Juniors rischia di saltare: una clausola nel contratto non gradita al difensore… - bergonzi89 : RT @teovisma: #Raduno #Milan 'Gli alibi lasciamoli da parte, le problematiche lasciamole da parte, c'erano e ci sono, ma qui c'è da lavorar… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Nuova puntata perpuò3 che torna in onda anche la prossima settimana, lunedì 15, con una quinta puntata e la verità suche sarà ricoverata dopo il malore che la colpirà proprio questa sera.Oggi, 9alle 21.25 Rai3 trasmette su Rai1 un nuovo appuntamento con la fiction con Pietro Sermonti,Tiberi, Camilla Filippi, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Fabio Ghidoni e la new entry Giusepe Zeno.Ancora una volta al centro ci sarà proprio la storia di. Quest'ultimo era in crisi e quasi pronto a rinunciare alla vita di sempre almeno fino a quando sua moglie non si sentirà male e lo chiamerà proprio nel bel mezzo di una crisi, cosa le sta succedendo? Intanto, Denis si sente in colpa per via del fatto che Carlo sia accusato di essere colpevole del corto circuito al Ground Control.Sara cerca di capire cosa c’è che ...