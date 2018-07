Tutto può succedere 3 | diretta quarta puntata | Max ha vinto le elezioni

Tutto può succedere 3 - quinta puntata : paura per Cristina : Anticipazioni Tutto può succedere 3, quinta puntata: la decisione di Federica Giro di boa per Tutto può succedere 3: stasera va in onda la quarta delle otto puntate previste. I colpi di scena non mancano nella fiction con Pietro Sermonti e Maya Sansa. Le anticipazioni della quinta puntata di Tutto può succedere 3 svelano che a tenere con il fiato sospeso la Famiglia Ferraro saranno le condizioni di salute di Cristina. Francesco ha baciato ...