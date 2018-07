Tutto può Succedere 3 | anticipazioni quinta puntata di lunedì 16 luglio 2018

davidemaggio

(Di lunedì 9 luglio 2018)può3 Accompagnate dalle musiche composte da Paolo Buonvino, che firma con Giuliano Sangiorgi anche il brano della sigla interpretato dai Negramaro, sono tornate su Rai1 le vicende dipuò. Anche nella terza stagione a tenere le redini della storia troviamo Ettore ed Emma, mamma e papà Ferraro, interpretati sempre da Giorgio Colangeli e Licia Maglietta. Nel cast confermati Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi e Fabio Ghidoni. New entry Giuseppe Zeno nel ruolo di Francesco. La serie, targata Rai Fiction – Cattleya, e prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini e Marco Chimenz, vede alla regia Alessandro Casale e Lucio Pellegrini. Basata sulla serie tv Parenthood e prodotta in associazione con NBCUniversal International Studios,puòè stata proposta in anteprima on line sul portale RaiPlay ...