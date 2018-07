Tutto pronto per la 31edizione di Mercantia ' Tra la terra e il cielo'

Ascoli Piceno - Tutto pronto per la 7ª edizione de L'Altra Italia promossa da Comune e Amat : ... poi al Teatro di Filarmonici, appena restituito alla città, alle 21 con il dibattito fra Vittorio Sgarbi e il filosofo Giulio Giorello su tema <<Dio, tra arte e scienza>> seguito da una performance ...

Roma - Tutto su Berardi : è il pupillo di Di Francesco. Pronto il piano Monchi… : tutto SU Berardi- Continua il mercato d’ autentica protagonista della Roma. Dopo il doppio affare offensivo Pastore-Kluivert, i giallorossi sarebbero pronti a chiudere anche per Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo, pupillo di Di Francesco, resta un chiaro obiettivo del mercato capitolino. Un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e creare superiorità offensiva. Esterno capace di […] L'articolo Roma, tutto su ...

Tutto pronto per il Siluna fest : Il progetto è stato concepito come punto di partenza affinché diventi negli anni una formula da arricchire di contesti con proposte, suggerimenti, eventi che possano dare slancio all'economia ...

Tutto pronto ad Enna per "La Scala della Moda" : Dopo i casting che si sono svolti in tutta Italia è Tutto pronto ad Enna per l'appuntamento con "La Scala della Moda"

Milan - ultimi test fisici a Milanello : Tutto pronto per il raduno : In attesa di notizie sul fronte societario, la squadra di Gattuso ha già la testa al campo. A Milanello i rossoneri hanno ultimato gli ultimi test atletici. Da lunedì inizierà ufficialmente la nuova ...

Desio : black out in Tutto il quartiere - ecco la causa dei disagi al pronto soccorso : Anche l'ospedale di Desio è stato vittima tra venerdì e sabato di black out a intermittenza che hanno colpito tutto il quartiere con cali di tensione e discontinuità di fornitura di energia elettrica ...

A Torino Tutto pronto per il CR7 day : Lunedì pomeriggio, la presentazione: di Emre Can, centrocampista tedesco arrivato a parametro zero di cui nessuno negli ultimi giorni si è più ricordato. Per quella di Cristiano Ronaldo, bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Quel che rimane pressoché certo è che avverrà. Ieri è stato il giorno di ulteriori contatti e approfondimenti. Con le solite infinite voci a inseguirsi: CR7 era atteso alle ore 15 all'aeroporto Sandro Pertini e invece ...

Temptation Island - Tutto pronto per la quinta edizione : Mancano davvero pochissimi giorni al via della quinta edizione di Temptation Island. Alla conduzione del programma è stato confermato l'ormai veterano Filippo Bisciglia ponto a guidare per l'ennesima volta le coppie in un'avventura della durata di 21 giorni nel villaggio 'Is Morus Relais' situato a Santa Margherita di Pula in Sardegna. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda il 9 luglio in prime time su Canale 5. Filippo Bisciglia: ...

Bari - Tutto pronto per la visita del Papa : stata scelta Bari perché città simbolo del dialogo tra Oriente e Occidente . Una città, con il suo affaccio sul Mediterraneo, luogo ecumenico delle religioni di tutto il mondo. Questo è il senso del viaggio del Papa a Bari, domani, per un 'incontro di grande significato' come è stato definito da lui stesso. È nel capoluogo pugliese che Bergoglio accoglierà i ...

Marina di Ginosa - Taranto - - Tutto pronto per l'apertura del Dna Discoteque - anche nella nuova versione Village : ... l'inaugurazione con il djset di Andrea Damante nel dance floor principale; quello di Nello Simioli nella pista dedicata ai giovani talenti locali; la festa Supparty dedicata allo sport; divertimento ...

Pizza Expo Caserta - Tutto pronto per la terza edizione : ... il sindaco, Carlo Marino ; l'assessore alle Attività Produttive, Emiliano Casale ; il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù ; il maestro, tre volte campione del mondo ...

Tutto pronto per la Notte Bianca del vino : Ma la Notte Bianca del vino non vuol dire solo enogastronomia: a fare da cornice all'evento ci saranno spettacoli itineranti per le vie della città, musica jazz e blues. Il Tutto coadiuvato da un ...

Marina di Cassano - Tutto pronto per Syrentum : 7 luglio al mare con deputati e senatori : L'appuntamento è per il 7 luglio, dalle ore 10.30 alle 19: 'Una giornata intensa da vivere, però, in costume e infradito perché la politica va sì al mare, ma non va mai in vacanza, questo e l'evento ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Ultime notizie - la mamma a sorpresa : "Tutto pronto per domani" : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:44:00 GMT)