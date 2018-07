Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

Navigation Gestures porta la navigazione con gesti su Tutti i dispositivi Android : Navigation Gestures è un'applicazione che permette di modificare il modo di utilizzare smartphone e tablet consentendo una navigazione tramite gesture come nei dispositivi Android P o Apple iPhone X. L'app offre la possibilità di nascondere completamente la barra di navigazione con i tre pulsanti in favore di una barra di navigazione a gesti . L'articolo Navigation Gestures porta la navigazione con gesti su tutti i dispositivi Android proviene ...

Nuovi modi per controllare le Google Pixel Buds mentre Google WiFi controlla Tutti i dispositivi sulla rete : Le cuffie Google Pixel Buds introducono Nuovi metodi per controlla rle, mentre il router Google WiFi è in grado di analizzare la connessione di ogni singolo dispositivi connesso alla rete WiFi per ottimizzare la copertura. L'articolo Nuovi modi per controlla re le Google Pixel Buds mentre Google WiFi controlla tutti i dispositivi sulla rete proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant supporta Tutti i principali marchi di dispositivi per la casa intelligente : L'Assistente Google funziona ora con oltre 5.000 dispositivi per la casa smart, rispetto ai 1.500 di inizio anno, e la società di Mountain View sta per annunciare alcune nuove funzionalità, all'imminente Google I/O, destinate ad ampliare l'utilità dell'Assistente in una casa intelligente per quanto riguarda intrattenimento, sicurezza e controllo. L'articolo Google Assistant supporta tutti i principali marchi di dispositivi per la casa ...