Turchia | treno deraglia a causa delle piogge | 24 morti

Un treno è deragliato in Turchia - ci sono almeno 24 morti : Domenica un treno con a bordo più di 300 persone è deragliato nella provincia di Tekirdag, nel nord ovest della Turchia: nell’incidente sono morte almeno 24 persone, ha detto il ministro della Salute turco Recep Akdag, mentre altre 73 sono The post Un treno è deragliato in Turchia, ci sono almeno 24 morti appeared first on Il Post.