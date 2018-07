Turchia | in una settimana mille arrestati | “Terrorismo e minaccia allo Stato”

Turchia - 18 mila dipendenti pubblici licenziati/ Ultime notizie : chiusi anche 3 giornali e una tv : Turchia, governo licenzia 18 mila dipendenti: ritenuti colpevoli di "legami con organizzazioni terroristiche", gruppi "agiscono contro sicurezza nazionale"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Erdogan vince elezioni Turchia/ Il presidente : “E’ una vittoria degli oppressi”. Ma il suo partito perde punti : elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:47:00 GMT)

Turchia - Erdogan rieletto presidente : «È una vittoria della democrazia» : Il presidente ha conquistato più del 50% dei voti, lo sfidante Ince accetta la vittoria: «Ma non è stata una competizione equa». I curdi entrano in Parlamento

Turchia, una donna italiana fermata dalla polizia nel sud-est del Paese

Turchia al voto - per Erdogan si profila una vittoria schiacciante : In Turchia i seggi sono chiusi e il Paese si prepara a una lunga notte, fatta di emozione e polemiche. Si profila una vittoria schiacciante per il presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan e ...

Turchia - qui a Istanbul c’è una parte della nostra storia : Per fortuna, sono a Istanbul solo di passaggio, e per altri motivi. Perché oggi è giorno di elezioni, qui. E niente è più difficile che scrivere di Turchia. Un Paese non solo complesso: ma su cui molti, in Europa, hanno un’opinione netta e precisa. Soprattutto quelli che ti dicono: è inutile, gli arabi sono incompatibili con la democrazia. E ti tocca stare lì a spiegargli che i turchi, intanto, non sono arabi. Naturalmente, la diffidenza ...

La Turchia vuole costruire una base scientifica nel Polo Sud - : Il presidente turco Erdogan ha affermato che Ankara pianifica entro il 2019 di costruire una base scientifica nell'Antartico. Lo ha scritto sulla sua pagina Twitter. Secondo il presidente turco, al ...

Austria chiude 7 moschee, la Turchia: una decisione contro l'Islam

Austria chiude 7 moschee - la Turchia : una decisione contro l'Islam : La chiusura delle moschee in Austria e l'espulsione degli imam "è il frutto dell'ondata anti-islamica, razzista, discriminatoria e populista" nel Paese. Lo ha detto il portavoce di Recep Tayyp Erdogan,...

Una voce dalla Turchia - Besiktas su Karsdorp.Ma la Roma smentisce : Una voce dalla Turchia, Besiktas su Karsdorp. In prestito. L'olandese in giallorosso ha giocato solo 82 minuti ma c'è chi lo dà già partente. Il Besiktas è piombato su Rick Karsdorp, così scrive il ...

Fallito golpe in Turchia, tribunale condanna all'ergastolo 104 persone

Gaza - ancora due palestinesi uccisi. Tra le vittime di ieri anche una neonata. Turchia espelle ambasciatore israeliano : ... la più veloce a reagire alla decisione di Trump lo scorso dicembre, quando il presidente Recep Tayyip Erdogan andò il 5 febbraio da Papa Francesco ergendosi a rappresentante del mondo musulmano, ha ...

Gaza - ancora un palestinese ucciso a Gaza. Tra le vittime anche una neonata uccisa dai gas. Turchia espelle ambasciatore israeliano : ... la più veloce a reagire alla decisione di Trump lo scorso dicembre, quando il presidente Recep Tayyip Erdogan andò il 5 febbraio da Papa Francesco ergendosi a rappresentante del mondo musulmano, ha ...