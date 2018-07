Turchia | Erdogan giura | è primo presidente a guidare governo

Turchia - Erdogan cancella ministero Affari europei/ Dopo le “purghe” si insedia e accentra il potere su di sé : Turchia, Erdogan cancella ministero Affari europei: Dopo le “purghe” si insedia e accentra il potere su di sé. Le ultime notizie sull'insediamento: niente Europa nella nuova “era” turca(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Turchia - Erdogan al potere e le sfide diplomatiche : La Turchia oggi ha voluto prendere le vesti di difensore numero uno della causa palestinese e di tutti i musulmani nel mondo.

Turchia - Medvedev sarà presente alla cerimonia di insediamento di Erdogan - : alla cerimonia di insediamento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan la delegazione russa sarà guidata dal primo ministro Dmitry Medvedev. Lo riferisce il quotidiano turco Hürriyet. Il primo ...

A proposito di Turchia - riassunto breve degli ultimi quattro anni sotto Erdogan : ... sempre più costretti in vincoli soffocanti, che ha fatto notizia sui giornali di tutto il mondo. Nella puntata de Il tempo e la storia che la Rai ha dedicato agli ultimi trent'anni della Turchia, ...

Turchia - Erdogan si appresta a diventare Re di Turchia : L'Etat c'est moi ! Ecco l'idea di governo nazionale che ha in mente Recep Tayyip Erdogan . Ed è proprio riprendendo l'esclamazione del 1665 di Luigi XIV, re di Francia, che lo storico presidente turco ...

Turchia : Akp di Erdogan vuole anticipare voto amministrativo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - che cosa manca all'opposizione di Erdogan : L'analisi di Marta Ottaviani per Aspenia Online sui risultati dell'election day in Turchia Le piazze non bastano. E per quanto l'opposizione in questo storico election day abbia dato prova di una ...

Turchia a libertà limitata. Erdogan sultano assoluto : Nel 2023 cade il 100esimo anniversario della nascita della Repubblica di Turchia. A guidarla, in quel 1923, c'era Mustafa Kemal, detto Atatürk, "padre della patria" e della Turchia democratica e laica che nasceva dalle ceneri dell'Impero ottomano e della Prima guerra mondiale. Per quel giorno, per poter gestire le celebrazioni, Recep Tayyip Erdogan, appena rieletto con il 52,5 per cento dei voti, sogna di essere ancora presidente, anche se in un ...

Erdogan vince elezioni Turchia/ Il presidente : "E' una vittoria degli oppressi". Ma il suo partito perde punti : elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del presidente

ERDOGAN VINCE ELEZIONI Turchia/ Ince - "il regime è più vicino" : Temelkuran - "Ue sostenga nostra opposizione" : ELEZIONI in TURCHIA, ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente

Vittoria Erdogan, la Ue: Turchia rimanga impegnata sui temi comuni

Turchia - Ue a Erdogan "impegno su temi comuni"/ Elezioni - libera l'italiana Cattafesta : "volevano intimidirmi' : Elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente

Turchia : ERDOGAN VINCE LE ELEZIONI - AKP PERDE 7 PUNTI/ Presidente rieletto - Osce denuncia "concorrenza impari" : ELEZIONI in TURCHIA, ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente

La vittoria (non scontata) di Erdogan e le velleità neo-ottomane della Turchia : A qualcuno sarà parsa scontata la vittoria di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali di ieri in Turchia. Non lo era...