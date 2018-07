Tumori | Lilt Milano | show di Fiorello per i bimbi malati

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Una serata dedicata ai piccolioncologici assistiti dalla sezione milanese della Lega italiana per la lotta contro i. Protagonista loman Rosario, che domenica 23 settembre alle 21 porterà in scena al Teatro degli Arcimboldi dilo spettacolo benefico ‘Staseraper la solidarietà‘, i cui proventi saranno interamente devoluti alla. “Avere al nostro fiancoè un grande onore e siamo grati all’artista per aver scelto di sostenerci nel 70° anniversario di attività dell’associazione – sottolinea il presidente di, Marco Alloisio – La nostra attenzione è rivolta non solo agli adulti, ma anche ai piccoli pazienti oncologici per i quali abbiamo creato nel 1978 il Servizio assistenza bambini, per aiutarli concretamente a superare l’esperienza dolorosa della malattia“. Il ...