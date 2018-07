Tuffo nel passato Estate 2000 | il nuovo millennio inizia con un’estate tra Giubileo

La 500 "Spiaggina" un Tuffo nel passato : La nuova Fiat 500 "Spiaggina" presentata da Lapo Elkann nella sede di Garage Italia è un tuffo nel passato ma in chiave moderna. Si torna infatti alla Dolce Vita e quella Italia di fine anni '50 che guardava al mare con i capelli al vento tra le strade ancora fresche di asfalto. Il prototipo realizzato in azzurro ha una sorta di parabrezza che ricorda la nautica e un rivestimento del pianale in sughero dogato con un pattern che ricorda vagamente ...

DIRETTA / Uruguay Francia streaming video e tv Mondiali 2018 : Tuffo nella storia - formazioni - quote e orario : DIRETTA Uruguay Francia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Splendido quarto di finale ai Mondiali 2018, chi si prenderà la semifinale?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Giorgia Meloni sbotta contro Aida Nizar per il Tuffo nella fontana di piazza Navona : 'Ignorante" : Al grido di 'adoro mi vita, l'Italia me ama' si è resa nuovamente protagonista di uno scempio che ha fatto molto discutere ed indignare gli utenti del web ma soprattutto molti personaggi del mondo ...

Decreto dignità - più che un cambiamento un Tuffo nel passato : Se il primo atto (per Decreto) del “governo del cambiamento” si segnala per un tuffo nel passato, vuol dire che sono troppi i conti, anche politici, che non tornano. A tal punto che il...

Giorgia Meloni contro Aida Nizar dopo il Tuffo nella Fontana di piazza di Navona : "Indecente e ignorante" : La leader di Fratelli d'Italia condanna il gesto dell'ex concorrente del Grande Fratello: "Le propongo un anno di lavori socialmente utili per ripulire le strade di Roma"

Calendario Mondiali 2018/ Programma e orari tv : un Tuffo nel passato (ottavi di finale - 3 luglio) : Calendario Mondiali 2018: orari tv e Programma delle due partite che si giocano martedì 3 luglio, e che completano il Programma degli ottavi di finale. Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:50:00 GMT)

LeBron James dopo i Lakers Tuffo a Li Galli e tour nel golfo : Una notizia che ieri ha fatto il giro del mondo non solo per il compenso milionario che attende il forte cestista, ma per la conclusione di una trattativa che era nell'aria da tempo. Le voci su ...

Roma - Oliver Onions Reunion Live Tour : le emozioni di un Tuffo nel passato : Roma Summer Fest, manifestazione musicale che si svolge presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, comincia con il botto: suggestivo ed emozionante, infatti, il concerto dei fratelli (sono nati a Rocca di Papa, nei castelli Romani) Guido e Maurizio De Angelis, alias gli OLiver Onions. Uno straordinario ritorno alle scene, in occasione di quest'unica data italiana. Duo simbolo di un’intera generazione, hanno scritto e composto brandi ...

CALENDARIO MONDIALI 2018 / Ottavi di finale - orari tv e programma : un Tuffo nel passato (1 luglio) : CALENDARIO MONDIALI 2018: gli orari tv delle partite in programma oggi domenica 1 luglio. Si giocano in queste ore due Ottavi: Spagna Russia e Croazia Danimarca(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:50:00 GMT)

Tuffo nel passato : 1999 - la fine del Secondo Millennio porta con sé una barca ricca di successi estivi : 1999. L’ultima estate del Ventesimo Secolo. L’ultima estate del Secondo Millennio. L’estate del Milan che torna campione d’Italia dopo due stagioni deludenti trascorse a metà classifica, del Parma fresco vincitore della Coppa Uefa, della Lazio che dopo aver vinto la Coppa delle Coppe vince anche la Supercoppa Europea sconfiggendo nientemeno che un Manchester United che nella stagione trascorsa aveva vinto tutto ciò che c’era da vincere, delle ...

Tuffo nel passato : l’estate 1998 in musica : 1998. Vent’anni esatti. l’estate del Mondiale francese, che vide i padroni di casa aggiudicarsi la prestigiosa coppa calcistica grazie soprattutto a uno Zidane in forma smagliante che in autunno vincerà il pallone d’oro. L’Italia, durante quel Mondiale, fu eliminata proprio dai Galletti ai quarti di finale dopo la lotteria dei calci di rigore (Albertini e Di Biagio fallirono dal dischetto, e memorabile in negativo fu anche l’occasione sciupata ...

«2000s : The Exhibition» - un Tuffo nel passato tra glamour e lustrini : Se i primi Anni 2000 saranno ricordati come gli ultimi della grande fotografia, quelli prima dell’assuefazione da digitale e dell’arrivo di Instagram è anche merito di Markus Kinklo, fotografo di moda e di celebrity con una vita che sembra un romanzo e uno status di star dietro la macchina fotografica che non ha niente da invidiare a quelli che gli stanno davanti. La sua ultima mostra 2000s: The Exhibition inaugura il 15 giugno alla Mouche ...

«L’Archeologo di Dio» di Roberto De Giorgi - un Tuffo surreale nell’archeologia biblica americana : Col nome di fantasia di Nelson Bentham Millun professore texano racconta la sua vita dalle avventure in Palestina a Megiddo per finire