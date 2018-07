Trump davanti alla decisione più importante che sposta a destra la Corte

huffingtonpost

(Di lunedì 9 luglio 2018) È una scelta che influenzerà per anni, forse per decenni, l'orientamento dellaSuprema. Donaldlo sa bene, al punto che ha definito "lapiùche un presidente degli Stati Uniti può prendere" quella che si appresta a rendere pubblica tra poche ore, in diretta televisiva., infatti, quando in Italia sarà notte annuncerà il nome del giudice che sostituirà Anthony Kennedy - che si è ritirato il 27 giugno -Suprema.al presidente una short list: solo quattro nomi, selezionati dopo i colloqui con tutti i candidati. Sono Amy Coney Barrett, Thomas Hardiman, Brett Kavanaugh e Raymond Kethledge: hanno tutti circa cinquant'anni e una caratteristica in comune: sono dei conservatori, contrari al diritto all'aborto e strenui difensori del secondo emendamento della Costituzione, che ...