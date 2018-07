ilfattoquotidiano

: Tribunali, il vizio si chiama virtù. Cosa succede se la magistratura non difende più la giustizia… - Cascavel47 : Tribunali, il vizio si chiama virtù. Cosa succede se la magistratura non difende più la giustizia… - TutteLeNotizie : Tribunali, il vizio si chiama virtù. Cosa succede se la magistratura non difende più la… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Viviamo in tempi calamitosi. Accade, ahimè, di dover constatare che nei palazzi di giustizia alloggiano – comodamente incistati da grassi parassiti – malviventi in toga e tocco, usi a inventare complotti, screditare o minacciare colleghi, scippare dossier ad altre autorità giudiziarie, simulare indagini su fatti estremamente delicati, per poi archiviarle prontamente, svendendo la funzione giudiziale, in cambio di soldi e altri vantaggi, personali e familiari per favorire i clienti di avvocati “amici”. Tanto fantasiose quanto sconcertanti le tecniche messe in campo per soddisfare i biechi interessi di costoro, dalla creazione di fascicoli “specchio”, che il pubblico ministero si autoassegna al solo scopo di monitorare ulteriori fascicoli di indagine assegnati ad altri colleghi, a quella dei fascicoli “minaccia”, in cui finiscono per essere iscritti soggetti “ostili” agli ...