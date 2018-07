Treno deraglia nel nord della Turchia | almeno 24 morti e 338 feriti

Turchia : Treno deraglia a causa delle piogge - 24 morti : Il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto ieri in Turchia è salito a 24 morti : lo ha reso noto il vice primo ministro Recep Akdag, aggiornando la precedente stima di 10 morti . Sono centinaia le persone rimaste ferite. Il treno , con a bordo oltre 360 persone, era partito da Edirne, vicino al confine con Grecia e Bulgaria, ed era diretto a Istanbul quando è deraglia to. Le autorità hanno riferito che la causa dell’incidente ...

