Trend capelli blu | scopri se ti stanno bene

Capelli - i 5 colori più Trendy dell’estate : Se una bella sforbiciata è il primo passo da compiere per dare una sferzata di cambiamento al look, la scelta del colore è quello successivo. Perché in fondo si sa, l’estate porta con sé il desiderio di osare, la voglia di sperimentare e quel pizzico di libertà che ci fa uscire, anche da un punto di vista beauty, dal rigore dell’inverno. LEGGI ANCHECapelli, i big trend dell'estate 2018 Se avete già deciso il taglio più adatto alla vostra chioma ...

Addio balayage - c’è un nuovo Trend per schiarire i capelli in estate : Inizia l’estate e spunta sui social media un nuovo termine per definire i riflessi chiari per i capelli, strandlights. Sono i nuovi highlights, ovvero schiariture tra i capelli che promettono di sembrare al 100% naturali, con quel desiderato effetto «capelli baciato dal sole». LEGGI ANCHECome diventare bionda in un lampo La tecnica, come si vede in un video postato su Instagram dalla colorista ideatrice, @LizHaven di Houston, in Texas, si ...

Trend capelli - tutti i tagli come le attrici italiane : Le star oltreoceano sono senza dubbio tra le prime ad interpretare le ultime tendenze in fatto di capelli e make-up. Difficilmente si lasciano sfuggire i tagli più cool, le nuance per capelli più richieste, o le tecniche make-up più in voga del momento. LEGGI ANCHEcapelli, i big Trend dell'estate 2018 Eppure, sebbene modelle e star internazionali siano sempre sulla cresta dell’onda beauty, le stelle nostrane non sono da meno. Il cinema italiano ...

Capelli - i big Trend dell’estate 2018 : Il bob di Margot Robbie, quello sfoggiato sul tappeto rosso degli Oscar 2018 e creato dalla hairstylist Bryce Scarlett, non è passato inosservato. Anzi. Continua a dettare tendenza anche a distanza di mesi tanto che molti celebri hairstylist, come riportato da byrdie.com, lo annoverano tra i big trend per l’estate alle porte. LEGGI ANCHECapelli, il perfetto «wob» o caschetto ondulato Il motivo? Le sue onde flat, che donavano il giusto movimento, ...

Accessori per capelli - i più Trendy per l’estate 2018 : Una volta erano solo nere o marroni, professioniste discrete del mimetismo tra le ciocche, obbligo per ogni forcina degna di questo nome. Oggi, invece, è tutta un’altra storia perché gli Accessori non hanno più solo un ruolo tecnico, mero supporto ad acconciature che sfidano le leggi di gravità, ma anche estetico, parte integrante di ogni styling, compresi quelli da red carpet. Insegna l’attrice Kristen Stewart, che all’ultimo ...