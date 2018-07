Trasferire playlist da Spotify a Apple Music

Trasferire playlist da Apple Music a YouTube Music : Come già vi avevamo spiegato nella guida su come Trasferire playlist, c’è un famoso servizio chiamato Soundiiz che permette di copiare una qualsiasi playlist tra le varie app di streaming Musicale. Sono tantissimi i servizi supportati, tuttavia in questa guida ci soffermeremo sul Trasferire playlist da Apple Music a YouTube Music. Nonostante i ben 45 milioni di brani contenuti su Apple Music, l’arrivo in Italia di YouTube Music ha ...

Come Trasferire playlist da Spotify a Youtube (e viceversa) : Nella nostra guida su Come trasferire playlist vi abbiamo parlato di un servizio chiamato Soundiiz che permette di copiare una qualsiasi playlist da un servizio all’altro. Sono tantissimi i servizi che Soundiiz supporta, ma in questa guida ci soffermeremo sul trasferire playlist da Spotify a Youtube Music. Youtube Music infatti è uno degli ultimissimi servizi di streaming musicale usciti nel panorama italiano, offrendo una libreria ...

Come Trasferire playlist : Negli ultimi anni abbiamo visto la nascita di moltissime valide piattaforme di streaming musicale che pian piano sono entrate nella nostra quotidianità. Usandole abbiamo creato e salvato playlist personalizzate delle quali non possiamo fare più a meno, ma Come fare se volessimo trasferire playlist da un’app all’altra? Per questo ci viene incontro un validissimo sito online chiamato Soundiiz che integra il supporto ai migliori servizi ...