Trailblazers in arrivo su Playstation 4 e Nintendo Switch

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il publisher Rising Star Games ha annunciato che, il rivoluzionario co-op arcade racing, sarà disponibile in edizione fisica per4 ea Settembre. Il gioco sarà disponibile anche in versione digitale perper la prima volta.sfreccerà anche su PS4 ePer festeggiare, l’edizione fisica e digitale diperavrà dei contenuti extra, tra cui il nuovissimo racer “Boo’s Dad” e una campagna single-player molto vasta. Vivi immagini vibranti, percorsi ipnotizzanti e una sensazione di velocità attraverso cui potrai sfruttare la meccanica di gioco per dipingere il tracciato e creare corsie di potenziamento per ogni squadra. Gareggia insieme in squadre fino a tre giocatori, copri aree chiave dei percorsi dipinti dagli avversari per ...