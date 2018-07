Tragico incidente a Palazzo Reale | muore un uomo

Torvaianica - Tragico incidente stradale : muore un giovane in moto : Un altro terribile incidente stradale [VIDEO] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate della nostra penisola italiana. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane motociclista di 24 anni nei pressi della localita' di Torvaianica nella giornata di ieri. Fatale è stato un violento impatto avvenuto contro una vettura sul lungomare. Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: il giovane infatti è morto ...

Tragico incidente sulla regionale - schianto tra due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...

Tragico incidente sulla "statale dei motociclisti" - muore un 16enne : Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Nello schianto tra un'auto e una moto è morto un giovane motociclista di appena 16 anni....

Incidente stradale a Sanluri : morti due giovani di 24 e 34 anni/ Tragico schianto : ferito un terzo passeggero : Incidente stradale a Sanluri: morti due giovani di 24 e 34 anni, Tragico schianto: ferito un terzo passeggero. L'Incidente è avvenuto all'alba di oggi, i tre erano a bordo di una 500(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Tragico incidente stradale a Sanluri - un morto e due feriti - uno è grave : I Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per chiarire la dinamica del terribile incidente stradale, avvenuto nei pressi di Sanluri, questa mattina all'alba e che è costato la ...

Tragico incidente - morti lo chef Narducci e una collega. 'Sbalzati dallo scooter per 30 metri' : ... Associazione Italiana Sommelier, , per poi salire all'ultimo piano del Rome Cavalieri Waldorf Astoria dove ha trovato Heinz Beck come Virgilio nel mondo della cucina di qualità. Assetato di ...

Morto lo chef Alessandro Narducci in un Tragico incidente sul Lungotevere a Roma. Si indaga per omicidio stradale : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...

Noemi Carrozza - Tragico incidente stradale a Roma : addio alla campionessa del nuoto sincronizzato : Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la ...

Il Tragico incidente su Monte Pellegrino - tanti ancora i dubbi : aperta un'inchiesta : Approfondimenti Auto vola giù da Monte Pellegrino: morti due 28enni 10 giugno 2018 Auto giù da Monte Pellegrino, morti 2 ragazzi: le immagini dal luogo dell'incidente - VIDEO 10 giugno 2018 Piero e ...

Italia fuori dall'euro - Mario Seminerio : 'Ci sarà un incidente'. Scenario Tragico : così ci faranno fallire : Ci sarà un 'incidente' con l' Unione europea , e l' Italia potrebbe uscirne in ginocchio. Ne è convinto Mario Seminerio , analista finanziario e blogger di phastidio.net , assai critico con le ...