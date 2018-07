Tra città ed off-road | nasce la nuova Jeep Wrangler

Baglio (PD) : Degrado città per incapacità amminisTrazione Raggi : Roma – “Citta’ invasa dai rifiuti, giardini e aree verdi senza cura e divenuti luoghi pericolosi, caditoie bloccate, strade colabrodo dove si rischia la vita. E la lista potrebbe proseguire. Si chiama inefficienza e a Roma tutto questo ha una spiegazione: molte gare per servizi e lavori sono ancora oggi bloccate e molti degli atti amministrativi di questa maggioranza non producono effetti per vizi di forma e di ...

Castellammare - Città turistica con ricordino ippico sulle sTrade della movida : Gli ultimi articoli di Cronaca Casola - Cadono calcinacci dall'ex ponte di Vicolo Trebarile, strada chiusa Castellammare - Barca in fiamme, «non ci siamo gettati in mare» Castellammare - Faida tra i ...

A Ferrara nasce “CittAteneo” - l’intesa Tra città e Unife a favore degli studenti : Nei prossimi 3 anni, comune, università ed ER.GO. si impegneranno attivamente a migliorare la vita degli studenti universitari con numerosi interventi, che avranno l'obiettivo di creare una forte sinergia tra Università e territorio.

Reggio Calabria - il duro sfogo di una cittadina : 'Dipendenti Atam malTrattati e raggirati' : In questo modo mettete in pericolo la salute, l' economia familiare di tutte quelle famiglie che dipendono da questi lavoratori e la colpa è solo vostra. Come può' definirsi ' metropolitana ' una ...

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza entro l'anno - è nosTra priorità' : "Reddito di cittadinanza subito, entro quest'anno, perché è la nostra priorità. Essendo poi io una persona leale, visto che ho firmato un contratto che prevede anche flat tax e via la legge Fornero, ...

La città proibita - Rai Movie/ Cast e Trama del film con Gong Li (oggi - 7 luglio 2018) : La città proibita, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 7 luglio 2018. Nel Cast: Gong Li, Jay Chou e Chow Yun-Fat, alla regia Zhang Yimou. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Papa Francesco ringrazia Bari : 'FinesTra spalancata sull'Oriente. Città dell'incontro e dell'accoglienza' : 'Sono grato a tutti voi che ci ospitate qui, Città dell'incontro e dell'accoglienza'. Papa Francesco ha esordito così nel momento di riflessione e preghiera per la pace in Medio oriente sul lungomare. ...

Via alla sperimentazione del taser in 11 città Tra cui Milano - Firenze e Napoli : La pistola elettrica sarà in dotazione alle forze dell'ordine. 'E' un'arma di dissuasione non letale, e un importante deterrente' spiegano dal ministero dell'Interno -

“Donna e mamma speciale”. Andava a lavoro - poi la Tragedia : Cinzia muore a 40 anni. Una famiglia e una città distrutte : Un altro drammatico incidente stradale sulle strade italiane. Questa volta la vittima è una giovane mamma che ora lascia due bimbi piccoli. Si chiamava Cinzia Verna, aveva 40 anni, viveva a Vasto ed è morta nella notte di martedì 3 luglio a seguito di uno schianto avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli mentre stava andando a lavoro. Stando a una prima ricostruzione, Cinzia viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si ...

Acqua e rifiuti - convegno di EsTra sul malcontento dei cittadini. I sindaci toscani ad Arezzo : Qualità dei servizi pubblici e soddisfazione dei cittadini sono un tema sempre attuale perché impone alle pubbliche amministrazioni e agli operatori l'obbligo di scelte che siano capaci di dare ...

Taser alle forze dell'ordine - sperimentazione in 11 città Tra cui Milano e Napoli (Roma non c'è) : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato...

Taser alle forze dell'ordine - sperimentazione in 11 città Tra cui Milano e Napoli (Roma non c'è) : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato...

Via libera alla pistola elettrica : Napoli e Caserta Tra le città pilota : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Taser alle forze dell'ordine - sperimentazione in 11 città Tra cui Milano e Napoli - Roma non c'è - : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...